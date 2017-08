HDZ-ovac POJASNIO SVOJ SKANDALOZAN POZIV NA UBOJSTVO: ‘Pa samo sam rekao da im treba suditi, a presuda je strijeljanje’

Nakon što je u svojim komentarima na Facebook stranici Inicijative mladih za ljudska prava pozivao na strijeljanje aktivista ove udruge, splitski HDZ-ovac Hrvoje Marušić oglasio se kako bi pojasnio svoje skandalozne istupe.

Marušić je ostao pri izrečenom na Facebooku, a za Slobodnu Dalmaciju je tek dodatno obrazložio zašto se zalaže za strijeljanje svojih neistomišljenika.

SKANDALOZNI FACEBOOK KOMENTARI SPLITSKOG HDZ-ovca: ‘Stoko yugokomunistička, treba vas sudit i streljat!’

“Tvrdio sam kako je srpska agresija na Hrvatsku trajala pet godina. Možda smo mi bili agresori na Niš, Beograd ili Čačak, neka pošalju slike pa ćemo se vrlo rado ispričati za to. Nakon takve agresije da se od žrtve traži isprika agresoru, to je po meni čin veleizdaje. A u civiliziranim demokratskim državama sudi se za veleizdaju, nisam pozvao da ih se ganja i baca u jame. Rekao sam da im treba suditi, a presuda je strijeljanje. A ako do presude ne dođe, onda će nastaviti pljucati u Hrvatskoj. Probajte u Americi ili Francuskoj počiniti čin veleizdaje, pa ćete vidjeti kako će sudstvo reagirati”, rekao je Marušić, te dodao kako nijedan hrvatski general nije osuđen za ratni zločin, nego su svi pušteni i oslobođeni.



“Naši su zapovjednici bili na Međunarodnom sudu u Haagu, po njihovim presudama nismo počinili nikakav zločin ni u operaciji ‘Oluja’. Odakle im pravo da traže ispriku, to bi trebao učiniti onaj koji je zločin počinio. Ta Inicijativa s ovim sebi radi promociju, oni će na tome jašiti danima, žele svim sredstvima dokazati da su Hrvati počinili zločin, a od naših i međunarodnih sudova dokazano je da nismo”, smatra splitski HDZ-ovac.

SPLITSKI SDP O KRVOLOČNOM HADEZEOVCU: ‘Marušiću nije mjesto ni na kojim javnim funkcijama’

Ne zabrinjavaju ga ni reakcije iz njegove stranke kojoj su aktivisti također poslali priopćenje s njegovim komentarima u kojem traži kažnjavanje članova te udruge zbog veleizdaje.

“Ako ću zbog ovoga imati problema u HDZ-u, onda ne bih volio biti dijelom takve stranke koja pristaje na prešućivanje ovakvih uvreda i ucjena prema hrvatskom narodu. Očekujem da vodeća stranka u Hrvatskoj osudi jednu takvu grupicu i organizaciju koja evidentno radi na relativizaciji žrtava Domovinskog rata. Ako na to pristaju vodeći ljudi naše države, onda sam bez teksta i ja ću raditi ono što mislim da treba”, zaključuje Marušić.

HDZ se na ovaj incident osvrnuo tek porukom na Twitteru, u kojoj kaže da je Marušić iznio svoje osobne, a ne stranačke stavove.

1/2 Stavovi, što ih je Hrvoje Marušić iznio na svom privatnom Facebook profilu, nisu stavovi @HDZ001. #politikaHR — HDZ (@HDZ001) August 1, 2017

Marušić je pozive na linč uputio na sadržaj kampanje #ISPRIKA koja je temeljena na utvrđenim činjenicama pred međunarodnim sudovima i čiji je cilj izraziti suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina i kršenja ljudskih prava neovisno o njihovoj nacionalnosti. Ovaj poziv na linč pokazuje zabrinjavajuću količinu obezvrjeđivanja međunarodnog prava negiranjem utvrđenih činjenica pred međunarodnim sudovima u hrvatskoj javnosti koje podržavaju i institucije RH svojim nečinjenjem i vođenjem politike poricanja.