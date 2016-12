HDZ-ovac OSUĐEN JER JE SPAŠAVAO SINA LOKALNOG MOĆNIKA: Tvrdio je da nije kriv, ali ga je odao jedan ključni dokaz…

Ovaj HDZ-ov načelnik općine pravomoćno je osuđen za trgovinu vlastitim utjecajem jer je spašavao sina lokalnog moćnika. Sud smatra da je svojim potezom Josip Granjaš ugrozio autoritet države

Iako je nedavno pravomoćno osuđen za trgovinu vlastitim utjecajem Josip Granjaš, 54-godišnji načelnik općine Sopje ostat će na svojoj funkciji do kraja mandata. Tako barem planira, a o presudi ne misli ništa dobro. Kao ni o domaćem pravosuđu koje ga je proglasilo krivim.

Izigrao pravosuđe

Prema pravomoćnoj presudi, Granjaš je vlastiti utjecaj iskoristio kako bi sinu svog prijatelja, inače lokalnog moćnika, omogućio da izigra hrvatsko sudstvo. Riječ je o Tomislavu Šimari, čiji je otac bivši HDZ-ov zastupnik i nekadašnji većinski vlasnik Slatinske banke Ante Šimara. Mladić je bio kažnjen radom za opće dobro, no Granjaš mu je, kako je utvrđeno, dao potvrdu o odrađenim satima, iako se Šimara rijetko pojavljivao na radnom mjestu. Granjaš je to realizirao zajedno sa svojim pročelnikom Zlatkom Cibokom.



Tijekom suđenja obojica su nijekala krivnju, a na kraju su kažnjeni uvjetno. Granjaš je za trgovinu utjecajem dobio godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine, dok je Cibok osuđen uvjetno na deset mjeseci zbog krivotvorenja isprava i zlouporabe položaja.

“Šimara mi se javio i rekao da je upućen u općinu Sopje odraditi rad za opće dobro. Vjerovao sam da će on to i obaviti. Budući da nije bio zaposlen, tako bi mu lakše prolazili dani. Kod nas je bilo posla na prikupljanju smeća, čišćenju granja, pranju dresova za nogometni klub… Sada jedino osjećam blagu grižnju savjesti zbog svoje nonšalantnosti, no ni za što drugo nisam kriv”, uvjeravao je Granjaš tijekom procesa u kojem je bio suočen s optužbama da je Šimari potpisao odrađene sate iako mladić nije svih 360 sati odradio.

Osim što je negirao vlastitu krivnju, Granjaš je tvrdio i kako ništa nije naređivao Ciboku, niti mu je uopće jasno kako se dogodilo da je mladiću cijela evidencija ispunjena, ako svi sati nisu odrađeni.

Preuzeo vođenje evidencije

Šimarin dolazak u Sopje bio je popraćen negodovanjem, jer su mnogi znali da je u pitanju problematična osoba, sklon kršenju zakona. Potvrdio je to u svom iskazu i Granjašev suradnik Cibok. Opisao je, među ostalim, mladićev sukob s komunalnim redarom koji je prvi dobio zadatak voditi brigu o njemu, odnosno obavlja li rad za opće dobro. Nakon te svađe načelnik Granjaš preuzeo je na sebe vođenje Šimarine evidencije.

“Ne treba da nam zbog jednog bedaka dolazi policija i da nas optužuju da varamo državu”, upozorio je čak Cibok Granjaša. Kasnije je vjerovao da Šimara sve uredno odrađuje.

Međutim, obojica su se na kraju morala suočiti s ključnim dokazom – ispisom prijava Šimarinog mobitela na bazne stanice.

Odao ga mobitel

I dok je mladić na sudu tvrdio da je “kosio zelene površine i nogometno igralište, prao dresove i kopačke, te sakupljao grane” u Sopju, njegov mobitel u to je vrijeme bio lociran u drugim mjestima – Slatini, Crikvenici, Samoboru… Sopje se inače nalazi u sjeveroistočnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Nitko tijekom procesa nije mogao objasniti kako je u vrijeme, dok je navodno obavljao rad za opće dobro, uhvaćen u prometnom prekršaju tijekom vožnje.

“Svojim su postupcima Granjaš i Cibok ugrozili autoritet države, jer se nakon ovakvih slučajeva gubi povjerenje građana u državu, odnosno institucije sustava vlasti, kako na središnjoj, tako i na lokalnoj razini. Ova kaznena djela ozbiljna su prijetnja stabilnosti državnog sustava”, navedeno je u presudi što ju je u kratkoj izjavi za Net.hr Granjaš cinično komentirao.

“Takve presude normalne su u našoj državi. Normalno je da se brzo rješavaju oni postupci u kojima nema štete ni za državu ni za nekog drugog”, poručio je Granjaš uvjeren da će načelnik općine Sopje ostati do idućih lokalnih izbora. Prije nekoliko mjeseci ponovno je izabran i za predsjednika HDZ-a u svojoj općini.

Na idućim lokalnim izborima, međutim, neće se moći kandidirati, jer prema tom zakonu osobe osuđene i na uvjetne kazne više ne mogu biti kandidati za načelnike i gradonačelnike.