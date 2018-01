HDZ-ovac O POBUNI U LIČKOM OGRANKU: ‘Milinović je pretjerao, na čelu Plitvica htio ženu koja je prijavljena za uništavanje parka’

‘Novi ravnatelj nema afera i također je HDZ-ovac, ali nije čovjek koji će slijepo slušati Milinovića i tu je očito problem’, rekao je izvor iz HDZ-a.

Darko Milinović podnio je jučer ostavku na funkciju šefa županijskog HDZ-a, ljutit zbog imenovanja novog ravnatelja NP Plitvička jezera Tomislava Kovačevića. Županijski HDZ na čelu s Milinovićem protivi se imenovanju koje je potpisao ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. U podne se očekuje izvanredna novinska konferencija Darka Milinovića, navodno će na njoj napasti Ćorića i premijera Plenkovića zbog kadroviranja.

DRAMA U LIČKOM HDZ-u: Krenula velika pobuna protiv Plenkovića, bijesni Milinović dao ostavku

Najjači HDZ-ovac Like nezadovoljan je zbog ignoriranja želja lokalnog ogranka stranke te ovo zapošljavanje vidi kao još jedan dokaz da ga predsjednik stranke marginalizira. Ministar Ćorić jutros je pak kazao kako je Kovačević izbor stručnog povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike.



MINISTAR ODGOVORIO MILINOVIĆU: ‘Kovačević je bio izbor stručnog povjerenstva’

Tjednima je pokušavao progurati svoj kadar

Cijela je gungula nastala oko Antonije Dujmović, trenutačne v.d. ravnateljice Plitvičkih jezera koja je bila Milinovićev izbor. On je, doznaje 24sata, tjednima inzistirao da između 13 kandidata upravo ona dobije taj posao. Ćorić na to nije pristao, između ostalog i zato jer se oko njezinog imena spominje više ozbiljnih afera. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša u veljači prošle godine podnijelo je kaznenu prijavu protiv Dujmović, i to za uništavanje Plitvičkih jezera. Tada je ministarstvo vodio Mostov Slaven Dobrović.

Uništene sedrene barijere

Dujmović u NP-u godinama radi kao stručna voditeljica, a afera za koju je zaradila kaznenu prijavu stara je više od pe godina. Naime, 2012. godine bageri su uništili sedrene barijere te sedam mladih jezera unutar parka. Ona je tada govorila kako šteta nije počinjena te da su optužbe na njezin račun zapravo politička podmetanja koja štete ugledu NP-a. I njezin je suprug također radio kao ravnatelj Plitvica. Prije deset godina oboje su završili na sudu, s tim da je on optužen za malverzacije teške 32 milijuna kuna. Napoljetku je osuđen za jedno pogodovanje, a prijavljen je još za niz kaznenih djela. Upravo zbog navedenih činjenica, Ministarstvo nikako nije htjelo da Anita Dujmović vodi NP Plitvička jezera.

Ćorić je Milinoviću već popustio, i to kod imenovanja Upravnog vijeća Plitvica u kojem je imenovan Branislav Šutić, bivši ravnatelj Plitvica za kojim se također vuku afere, a koji je otkaz dobio jer nije dolazio na posao. Imenovan je i Boris Luketić, HDZ-ov načelnik općine Plitvička jezera koje je izgubio na izborima.

Novi čovjek neće slušati Milinovića

‘Novi ravnatelj Kovačević nema iza sebe repove afera, štoviše vodio je Lokalnu akcijsku grupu koja je proglašena najboljom od 55 akreditiranih. Na kraju, i on je član HDZ-a, ali nije čovjek koji će slijepo slušati Milinovića i tu je očito problem’, zaključio je izvor iz HDZ-a.

‘Ćorić jednostavno nije tu htio popustiti. Pa kako bi bilo da je imenovao ženu na čelo Nacionalnog parka koje je samo ministarstvo prijavilo za uništavanje tog istog parka?! Milinović je pretjerao’, rekao je izvor iz HDZ-a.