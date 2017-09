HDZ-OVAC IZBRISAO BAHATI STATUS I SAD SE IZVLAČI: ‘Vrijeđali su me, krivo su me shvatili, pročitali su samo naslov’

HDZ-ovac Krešimir Budiša, savjetnik splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, izbrisao je status u kojem je odgovorio na ‘oproštajno pismo’ sugrađanina Marija Vujovića koji je konstatirao kako želi da mu se ‘dijete budi daleko od ustaša i zločinaca koji sanjaju novi Jasenovac i Staru Gradišku’.

Budiša je ovo pismo nazvao idiotskim, Hrvatsku prikazao kao utopiju i najbolju zemlju na svijetu, a Vujeviću i ostalima koji zbog sličnih razloga razmišljaju o odlasku poručio je – široko vam polje, ne okrećite se, nećemo vas ni zvati.

Vujević mu je kasnije odgovorio poručivši mu da njih dvojica žive u dvije različite Hrvatske. ‘Ja i vi živimo u paralelnom svemiru i nismo u istoj državi. Vi živite u Hrvatskoj u kojoj imate dobru plaću, benificije, dnevnice, status političke osobe. Ja živim u drugoj Hrvatskoj u kojoj se borim da preživim, platim račune, kupim knjige djetetu na kredit. Ne pričajte nebuloze, vaše laži ni više puta ponovljene neće postati istina’, napisao je ogorčeni Splićanin.

Budišin status je u međuvremenu izbrisan, kaže, zbog prijetnji koje je primio, a kao da se na neki način pokušao ispričati, ali samo ‘onima koji su ga pogrešno shvatili’.

‘Vraćam se na apsolutno pogrešno shvaćenu poantu teksta. Ako netko vrijeđa građane Splita, a vrijeđa ih, onaj gospodin ih je uvrijedio, ja sam to smatrao bezobraznim vrijeđanjem i to je to. Ništa drugo. Komentar je bio komentar na njegov komentar, a ne na sve druge građane. Na koncu, svi moji projekti koje sam dosad imao upravo su se bavili tom tematikom. Znači, od poduzetničkih projekata, od inkubatora, kulturne baštine, svi su imali notu zapošljavanja i svi su se bavili ostankom mladih u Hrvatskoj. Tako da ne trebam nikome dokazivati što ja radim i čime se ja bavim. A moj se post odnosio na gospodina koji je uvrijedio građane Splita’, rekao je Budiša u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

Za sve ostale koji su komentirali njegov status i kritizirali ga, kaže da vjerojatno nisu pročitali ništa osim naslova pa su ga zato vrijeđali. ‘Ja vam lijepo govorim: onaj tko je pročitao moj post, ja nemam što dalje elaborirati. Orijentirao sam se isključivo na jednu osobu koja je vrijeđala druge osobe’, rekao je.

Kaže i kako je skrinšotao neke komentare pa će razmisliti o prijavi policiji.

Upravo zbog toga što Budiša kaže da su ga pogrešno shvatili, donosimo vam još jednom što je on zapravo napisao.

[NE OKREĆI SE SINE, NEĆEMO TE NI ZVATI]

Ako me išta ovih dana nanerviralo to je činjenica kojom su mediji prenijeli na sva zvona ovakav idiotski status, i što nas već par godina svaki drugi dan “bombardiraju” sličnim litanijama svakog tko želi seliti u drugu državu.

Moj post međutim neće čitati Šprajc, neće ga sherat Index, Tportal, Slobodna, Jutarnji i Nova TV. Zašto? Jer im ne odgovara tiha većina ovog naroda jer očito vode neku svoju bitku da natjeraju sve da odu i po mogućnosti što više njih.

Majstore, ako si se odlučio odseliti u “multi-kulti” zemlju – reci jel to samo po sebi treba biti neka strašna vijest? Ti si otišao iz HR, jer je puna strašnih katolika, netko drugi je došao jer mu je tu lijepo i sigurno. Europska unija nam je dala slobodu kretanja i ulaza i izlaza pa široko ti polje, i tebi i svima koji imaju slično mišljenje.

I ako me dodatno nervira kod našeg naroda je negativnost u vezi svoje države, pa i od nekih političkih stranaka. Pa ljudi dragi, jeste vi bili igdje izvan RH?

Otiđite bilo gdje istočno od RH, pa usporedite?

Do Tokija možda nema normalne države. A u Tokiju ljudi žive u hotelima kutijama i rade 23 sata dnevno uz 7 dana GO u godini.

Južno i jugozapadno od RH – isto nema normalnije države od RH, zapadno i sjeverozapadno – vjerojatno ima. I to je 5% populacije svijeta kojima je možda bolje.

A što znači “bolje”?

Ajmo reći da je pretpostavka da naš sugovornik iz ovog teksta ide u London kao oličenje multikulti svijeta i bogatstva.

Sestra mi je sad otišla na praksu u multi-kulti London. Nekidan je izvršen teroristički napad na metro, jučer hrpe napada kiselinom na normalne ljude, ne smiješ nigdje izaći od straha maltene. Hrpe bandi, kriminala i svega. Jedan običan stan košta 3000 funti, živiš negdje 3 sata od posla i 3 nazad.

I znaš što – ako bih uspoređivao na takav način – radi se o kraljevskoj džamahiriji, teroriziraju vlastiti narod, od himne, funte, onih crvenih mundira, i sto tradicija vezanih za kraljicu. A zapravo je samo – tradicija i povijesno nasljeđe.

Međutim da netko napiše ovakav status jer ide iz Londona jer ne podnosi kraljicu (koja btw nije svetac) mediji bi ga razapeli, a ne bi ga svi sherali s nekim ponosom i srećom. I s pravom bi ga razapeli jer su na svoju državu ponosni za razliku od ovakvih.

Jadan smo mi narod kad svakodnevno samo pljujemo sami po sebi, širimo neki bolesni negativizam, a ne bi za početak počeli od sebe, i što smo mi mogli u svom životu napraviti bolje, drugačije.

Što misliš jel ti Amerika do 25. godine da – besplatno školovanje i studij, besplatno zdravstvo, jeftine vrtiće, bolje i dulje porodiljne? Često i besplatne školske udžbenike.

Skoro pa besplatne studentske domove, i onda praksu od 500 eura misečno godinu dana da naučiš posao?

I ti onda napuniš 25 – i nemaš što nego pjeniti “država je kriva”.

A ovakvom pacijentu je za početak RH dala putovnicu i PRAVO DA ODSELI – gdje god hoće.

Pitaj one iz Afganistana šta bi bilo da oni napišu ovakvo pismo. I pokušaju odseliti.

Ma krivi smo mi ljudi sami. I svatko tko samo pljuje umjesto da gradi, bolje da mi ne piše komentare jer me ne zanimaju.

Uzmite život u svoje ruke, radite s ljudima na građenju bolje Hrvatske, a ne širite bolesnu propagandu o Irskoj, Dublinu gdje ljudi žive sa 13 Pakistanaca i rade u McDonaldsu i to smatraju sjajnim životom i još nas svakodnevno bombardiraju s tim.

Učite od 7. godine, školujte se, čitajte puno, ne budite hejteri – i bit će vam najljepše u Hrvatskoj – najljepšoj zemlji svita.

Onaj tko je obišao svijeta, a i ja mogu reći da jesam, to će sigurno potvrditi.

Over & out