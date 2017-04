HDZ-ovac EKSPRESNO SKOČIO U MARIĆEVU OBRANU: ‘Kredit HPB-a dobio je po propisima koji su vrijedili u to vrijeme’

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić podržao je u srijedu ministra financija Zdravka Marića, kojega je SDP-ov zastupnik Gordan Maras prozvao zbog povlaštenog kredita koji je dobio od Hrvatske poštanske banke (HPB), poručivši da je Marić dobio kredit po propisima koji su vrijedili u to vrijeme, dok je za najavljeni zahtjev SDP-a za Marićevim opozivom rekao kako ga već danima očekuje obzirom da je u tijeku kampanja za lokalne izbore.

Maras je ranije u srijedu pozvao medije da ispitaju povlašteni kredit koji je Marić dobio 2010. od HPB-a kao predsjednik Nadzornog odbora (NO) banke.

Povlašteni kredit za kupnju stana

“Neka mediji ispitaju taj slučaj, kako to dužnosnici i ministri u Vladi mogu dobivati kredite u državnim bankama, koje obični građani i svi ostali koji žive u Hrvatskoj ne mogu dobiti”, rekao je Maras koji je na tu temu zatražio stanku na početku saborskog zasjedanja.

SDP će, najavio je, uputiti zahtjev za opozivom Marića u trenutku kada procijeni da se stekla dovoljna kritična masa elemenata za njegov opoziv, što će biti vrlo brzo. Također je premijera Andreja Plenkovića pozvao da se očituje o tom slučaju.



Bačić je na upit koliko je moralno da Marić kao predsjednik NO HPB-a od te iste banke dobije povlašteni kredit uzvratio kako je Marić taj kredit, koji je uzeo prije sedam godina, uredno prijavio u imovinskoj kartici.

“Ne znam zašto je SDP-u trebalo toliko dugo da uoči da je gospodin Marić dobio taj kredit. Kao tadašnji ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša mogu reći da su građani koji su imali 33 godine, koliko je tada imao Zdravo Marić, mogli pri Agenciji za promet nekretnina ishoditi kredite koji bi bili s otprilike istom kamatnom stopom”, ustvrdio je Bačić.

I tada, kao i kasnije, postojale su kreditne linije pri brojnim komercijalnim bankama koje su imale kamatne stope na razni od četiri, četiri i pol do pet posto, dodao je.

“Ne bih ulazio u to je li time bilo što povrijeđeno , ali znam da je gospodin Marić kredit dobio po propisima koji su vrijedili u to vrijeme. Kada pogledate imovinske kartice brojnih dužnosnika, koji su i sada u Saboru i Vladi, vidite da su ti krediti ishođeni za rješavanje stambenog pitanja, što je bio slučaj i s kreditom Zdravka Marića, koji je kao mlad čovjek tražio kredit za kupnju stana. Krediti brojnih dužnosnika otprilike su na razini kamatne stope koju je on tada dobio”, rekao je Bačić.

U vezi najave SDP-ova zahtjeva za Marićevim opozivom Bačić je rekao da SDP za tim poseže u nedostatku kvalitetnih programa.

“Najavljuje ga, ali ja još nisam vidio ikakav tekst. HDZ će svakako podržati ministra financija”, kazao je Bačić novinarima nazvavši Marića “sjajnim ministrom koji je u šest mjeseci Vlade napravio poreznu reformu koja će doprinijeti još većem rastu gospodarstva”.

Nema argumenata za opoziv Marića

Na pitanje kako Marić može kvalitetno obavljati posao ako se stalno izuzima od odluka u vezi Agrokora Bačić je uzvratio da je Hrvatska država konsolidirane demokracije u kojoj se poštuje neovisnost pravosuđa, a Zakonom o trgovačkim društrvima od sistemskog značaja sudbinu Agrokora preuzeli su izvanredna uprava i vjerovničko vijeće.

“Vlada se kao izvršna vlast ne smije miješati u rad izvanredne uprave, niti može utjecati na odluke vjerovničkog vijeća. Prema tome, ne vidim što će to Vlada u financijskim smislu odlučivati kada je u pitanju Agrokor, pa da bi se u tom smislu trebao izuzeti gospodin Marić”, kaže Bačić.

Vlada, podsjeća, samo imenuje povjerenika koji je onda periodički izvješćuje. “Ne vidim argument koji bi zahtijevao opoziv ministra Marića zbog toga što bi se on izuzimao od donošenja odluka o Agrokoru”, poručio je Bačić.

Upitan znači li to da HBOR neće sudjelovati u kreditiranju Agrokora za vrijeme izvanredne uprave, Bačić je rekao kako je HBOR već jednom donio odluku kada je u pitanju kreditiranje Agrokora.

“Tada se kao predsjednik NO-a Marić izuzeo od donošenja odluke, ali ju je potpisao jer je to u nadležnosti predsjednika NO-a. Ako bi do toga došlo ne vidim problem u funkciniranju ni HBOR-a niti NO-a jer smo već takav slučaj imali kada se predsjednik NO-a izuzeo od donošenja odluke. Potpisivanje je bilo formalni čin i tu ne vidim nikakav problem”, ustvrdio je.