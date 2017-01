HDZ-ovac OPSOVAO I NAPAO PERNARA NAKON IZBACIVANJA IZ SABORA: ‘Balavac jedan, jesam ja krvave gaće nosao za tebe!?’

Saborski zastupnici podijeljeni su oko slučaja izbacivanja Ivana Pernara i Ivana Vilibora Sinčića iz Sabora. Iako se nekima ne sviđa Reinerov način vođenja sjednice i u današnjem slučaju vide presedan, te ne podržavaju treniranje strogoće, smatraju kako i sami moraju poštivati pravila Poslovnika. Stevo Culej, među njima, pak izazvao je još jedan incident.

“Cijeli problem je u tome što DORH ne funkcionira. Umjesto da procesuira Karamarka, mi raspravljamo o Miri Bulju i Boži Petrovu. Rasprava ništa neće promijeniti. Postoji razlika između Bože Petrova i Željka Reinera dok vode sjednicu jer je Reiner netolerantnatan i vodi se nasiljem i silom. Ne poštuje elementarne temelje kulture”, kazao je Pernar ispred sabornice nakon što ga je saborska straža iznijela, jer nije htio sam izaći na traženje potpredsjednika Sabora, HDZ-ovca Željka Reinera.

NEVIĐENI CIRKUS U SABORU, STRAŽA IZNIJELA PERNARA, ON URLAO: ‘Ovo je demokracija, ovo je HDZ! Gledajte!’

Na pitanje hoće li se žaliti, Pernar je kazao da nema kome, piše N1. “Nemate se kome žaliti jer su svi umreženi i svi oni rade zajedno. To je jedna shizofrena situacija, gdje jedni drugi tuže. U ovom slučaju Most optužuje HDZ za kriminal, a oni Most za klevetu. Ili je Most klevetao ili HDZ nije umočen u kriminal. A mi znamo da jest umočen. Sud ih je osudio i onda je Vrhovni sud na neku fintu našao način da presuda padne. Mi smo zbog toga izgubili arbitražni sud s Inom. Ako mi nismo uspjeli dokazati koruptivna djela, kako će onda strani sud”, rekao je Pernar.



Sinčićeva presica

Ipak, nakon dramatične situacije Ivan Vilibor Sinčić i Branimir Bunjac održali su konferenciju za medije na kojoj su priopćili kako su sastavili dopis Odboru za Ustav i poslovnik koji bi u ponedjeljak trebao raspravljati o načinu vođenja sjednica Željka Reinera. U dopisu su, kazao je Sinčić, naveli da je predsjedavajući na današnjoj sjednici pretjerao općenito, ali i kod izbacivanja Sinčića sa sjednice. “Nama nije u interesu da opstruiramo rad Sabora i štetimo njegovu dignitetu”, poručio je Sinčić.

“Mogli ste primijetiti da niti jedan predsjedavajući ne prekida zastupnike toliko puta kao Željko Reiner. Namjerno ih prekida dekoncentrirajući ih i time sebe stavlja u središte pozornosti, a to ne bi smio raditi”, kazao je Branimir Bunjac dodajući kako Reiner nije dijelio opomene sukladno Poslovniku pa je tako danas Gordana Marasa prekinuo čak osam puta, Nikolu Grmoju tri puta….

Zastupnici smatraju i nezamislivim da im se oduzimaju mobiteli, te tvrde da je sve to indikativno jer se događa baš u trenutku kada se govori o Ini i Tomislavu Karamarku.

Pogledaj fotogaleriju

Culejev incident

Najžešća reakcija s druge strane na današnji događaj dogodila se odmah po izbacivanju Pernara iz Sabora. 24sata pišu kako mu je na hodniku prišao HDZ-ovac Stevo Culej te crven od bijesa opsovao i gurnuo po ruci.

“Balavac jedan, jesam ja krvave gaće po Velebitu nosao za tebe, da bi ti radio ovdje? Sram te bilo, jeb** ti…”, kazao je pritom Culej. Pernar nije reagirao, a kasnije je novinarima rekao da su to HDZ-ove metode i njihov uličarski rječnik.

PERNAR IZBAČEN IZ SABORNICE: ‘To je sramota i totalitarizam, Reiner se ulizuje Plenkoviću i štiti HDZ’

Presedan u novijoj hrvatskoj povijesti

Izbacivanje Pernara, ali i Ivana Vilibora Sinčića iz sabornice ne odobravaju ni drugi njegovi kolege zastupnici. SDP-ovac Arsen Bauk kazao je kako mu se više sviđa stil vođenja sjednice HDZ-ovih saborskih potpredsjednika Gordana Jandrokovića i Milijana Brkića nego Željka Reinera. “Prvi smo put u ovakvom sazivu Sabora nazočili sceni da državni službenici interveniraju kako bi proveli mjeru predsjedavajućeg o udaljenju zastupnika sa sjednice. Kad govorimo ‘čovjek je stil’ onda i predsjedatelji sjednice imaju svoj stil. Moramo priznati da nam se način vođenja sjednice gospodina Brkića i Jandrokovića više sviđa od vođenja sjednice gospodina Reinera. To se može vidjeti iz toga koliko je puta koji predsjedatelj prekinuo nekoga da se ne drži teme”, rekao je Bauk nakon stanke.

Sugerirao je da bi trebalo smiriti tenzije pa je predložio da sjednicu nastave voditi “neutralni” Ivan Vrdoljak ili Milanka Opačić.

HNS-ovac Goran Beus Richembergh kazao je kako su svi upravo bili svjedoci presedana u novijoj povijesti Hrvatskog sabora. “Ovo je vrhunac reality showa i pozivam da razmislite hoćemo li ovakvim načinom, treniranjem strogoće i neposluhom ugrožavati dignitet ovog visokog doma”, upozorio je. Zadaća predsjedavajućeg je, kaže, da upravlja konfliktima, a ne da stvara nove konflikte, ali je i zadaća svakog zastupnika da poštuje nalog predsjedavajućeg.

HDZ-ovac Drago Prgomet poručio je – ako se željelo doći na naslovnica portala to se i uspjelo. “Je li to bilo iscenirano? Uspjelo se. Nama se može svidjeti ili ne način kako predsjednik vodi sjednicu, ali dok je u okviru zakona mi smo dužni to poštovati”, rekao je Prgomet. On razumije da svaki od zastupnika u sabornici vidi priliku za osobnu afirmaciju, ali apelira na njih da “samopromociju ostave vani”.

Bunjac Pernara usporedio s Radićem

Milorad Pupovac (SDSS) ustvrdio je kako je odluka da Živi zid bude deložiran iz Sabora loša politička poruka. “Treba učiniti sve kada se vidi kamo stvari idu, a vidjelo se već jutros, da do toga ne dođe”, ustvrdio je.

Branimir Bunjac iz Živog zida podsjetio je da su Stjepana Radića iz sabornice iznosili 10 puta. “Zna se tko ga je iznosio i zna se kakvi su bili predsjednici Sabora koji su te odluke donosili i znamo na čijoj strani stoji povijest. Sigurno ne na strani onih koji su takve odluke provodili”, poručio je.

Mostovac Nikola Grmoja priznao je da se mnogi nisu u raspravi držali teme, pa niti on osobno. “Moramo se držati Poslovnika i slušati predsjedavajućeg. Mislim da je i kolega Pernar bio svjestan da nije u redu kada se derao. Trebamo poštovati ono što predsjedavajući govori i držati se teme. Imamo instrumente kako možemo otvarati teme i bilo bi dobro kada bismo se kao zastupnici toga držali”, kaže Grmoja.