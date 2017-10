HDZ-OV ŽUPAN PROGOVORIO O OPTUŽBAMA: ‘Nisam udario ženu, podlegla je manipulatorima iz suprotnih političkih tabora’

Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, koji je posljednjih dana prozivan zbog zlostavljanja supruge Mare, progovorio je optužbama koje mu je njegova gospođa stavila na teret.

“To su pitanja koja duboko zadiru u moju privatnu intimu i obiteljski život. Nadam se da ćete razumjeti, ali ne mogu odgovoriti na njih u obliku kako se eventualno očekuje. Pogotovo ne mislim odgovarati na tragikomične i degutantne objede o trudnim ljubavnicama i tome slično. Razlog tome je što, iako zbog niza dezinformacija koje su se proteklih dana pojavljivale u medijima, želim zaštiti dostojanstvo svoje obitelji, djece, unučadi, pa i svoje supruge”, kazao je Tomašević prvi put progovaravši za medije.

Pritom je naglasio kako žali što je supruga krizu u njihovom braku, koja postoji, odlučila riješiti putem medija. Odbacio je njene navode te naveo kako su njihove razmirice bile isključivo verbalnog karaktera.



‘Lekcije dijele oni koji i sami imaju brakove koji nisu uzorni’

“Ne želim ulaziti u njihov sadržaj jer ne postoji opravdan interes javnosti za to. Ono važno je činjenica da nisam udario svoju suprugu i niti bih to ikada učinio. Da sam se bilo kada tako ponašao uvjeren sam da iza mene u ovim proteklim danima ne bih imao potporu svoje djece, a ja ju, Bogu hvala, imam”, kazao je za Jutarnji list Tomašević.

Požeško-slavonski župan tvrdi kako je posljednjih dana o njemu i njegovom braku izrečeno puno laži, pa tako odbacuje i da je udario suprugu iako su joj u bolnici dijagnosticirane ozljede zbog kojih je kazneno prijavljen.

“Ponavljam, nisam bio nasilan. Stoga nije korektno tendenciozno tumačiti neprovjerene informacije pa čak i liječnički nalaz supruge koji potvrđuje moje riječi, a ne suprotno kako se nastoji prikazati. Vjerujem da je sada svega svjesna i moja supruga i mislim da je podlegla manipulatorima iz suprotnih političkih tabora. Onih koji su zbog izbornog gubitništva duboko frustrirani i pokušavaju prizemnim putem ostvariti ono što ne mogu legalnim političkim procesom. Apsurd je i to da neki opozicijski političari pokušavaju dijeliti lekcije o moralu i ćudređu u mojoj obitelji, a sami imaju u svom životu po nekoliko brakova koji su sve samo ne moralni i uzorni”, rekao je Tomašević ne želeći konkretno reći na koje političare misli, a svoju situaciju odlučio je prepustiti pravosudnim tijelima.

Ništa od ostvake

Požeško-slavonski župan navodi kako će svoju nevinost dokazati pred nadležnim tijelima te tvrdi kako su prijave protiv njega rezultat uobičajenog rada policije.

Kad je riječ o oružju koje mu je oduzeto, ističe kako je ono legalno. “Radi se o lovačkoj puški, a ja sam lovac. Pa, iako znam da pravno nisam u pravu, čak i pištolj za koji nemam dozvolu jer sam ga dobio na poklon u Domovinskom ratu i previdom zbog protoka vremena zaboravio”, kaže Tomašević.

Ostavku ne kani dati. “Ne bježim od takvog čina ako za njega postoje razlozi. No, davanje ostavke zbog dezinformacija i manipulacija i medijskog pritiska koji je išao u tom smislu držim neodgovornim prema instituciji župana, istini i prije svega biračima koji su me ogromnom većinom glasova dva puta birali na dužnost. Nadam se da će vrlo brzo kada se dokaže da su to bile zlonamjerne konstrukcije i nepotkrijepljene histerije isto biti i prezentirano hrvatskoj javnosti”, zaključio je Tomašević.