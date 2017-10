HDZ-ov ŽUPAN OPTUŽEN DA TUČE ŽENU TVRDI DA ONA LAŽE: ‘Imali smo problema, ali s punom čašću tvrdim – nisam udario suprugu’

HDZ-ov župan Alojz Tomašević, kojeg je supruga prijavila zbog obiteljskog zlostavljanja, napokon se oglasio te s javnosti odlučio podijeliti svoju istinu.

‘Poštovani, u protekla dva dana o meni i o problema u mojoj obitelji u javnost su plasirane mnoge dezinformacije, te se ovim putem želim očitovati o svemu’, započeo je u svojem priopćenju HDZ-ov župan Alojz Tomašević.

Kazao je kako osjeća potrebu da se ispriča hrvatskoj javnosti, posebno žiteljima Požeško-slavonske županije čiji je župan, zbog mnoštva neistina koje su objavljena u medijima.



‘Časnu dužnost na koju su me izabrali obnašao sam i dalje ću obnašati odgovorno, savjesno i predano. Istina je da je i u mom braku bilo problema. No, bračne razmirice bile su isključivo verbalnog karaktera. Posljednja takva prepirka dogodila se prije dva dana, i nažalost pretvorila se u masovno širenje dezinformacija i krajnjih neistina prikazujući me kao nasilnika’, napisao je Tomašević u priopćenju.

Potom je kazao kako ‘odgovorno i s punom čašću’ tvrdi da nije udario suprugu.

‘Ta činjenica vidljiva je iz medicinske dokumentacije supruge nakon pregleda u Požeškoj bolnici. Očekivano cijelu situaciju pokušavaju iskoristiti u suprotnim političkim taborima potenciranjem neistina i dezinformacija te plasiranjem dodatnih. Njihov motiv moga blaćenja je isključivo plod dugogodišnje političke frustracije i izbornog gubitništva i njih istina ne zanima. Istinu o zbivanjima u mojoj obitelji znamo moja djeca, ja, pa i moja supruga unatoč onome što je izjavljivala. Žao mi je što je učinjena šteta našoj obitelji’, napisao je Tomašević.

Na kraju priopćenja još se jednom ispričao svojim prijateljima iz Hrvatske demokratske zajednice jer se, kako je napisao, ‘plasiranjem neistina i tendencioznim tumačenjima nastojalo naštetiti stranci’.

‘Kako sam prethodno rekao neki pokušavaju manipulacijama i dezinformacijama postići ono što se ne mogu legalnim političkim putem’, priopćio je Tomašević.

