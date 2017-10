HDZ-ov ŽUPAN KOJI JE TUKAO SUPRUGU NE ŽELI DATI OSTAVKU: HDZ u panici, totalno su nemoćni

Nakon što je Policijska uprava Požeško-slavonske županije podigla kaznenu prijavu protiv HDZ-ovog župana Alojza Tomaševića zbog nasilja u obitelji, izvori bliski njemu otkrivaju kako on nema namjeru podnijeti ostavku na mjesto župana.

Osim što je protiv Tomaševića podignuta kaznena prijava, oduzeta mu je i puška, koju je legalno posjedovao te pištolj za koji nije imao dozvolu.

Tomašević se priopćenjem za javnost oglasio o optužbama na svoj račun, priznavši da je sa suprugom imao problema u braku, ali je opovrgnuo njezine navode da ju je tukao i da je to posljednje dvije godine u Požegi bila javna tajna.

Njega je pak demantirala sada sama policija koja je ocijenila da ipak postoji osnova za kaznenu prijavu.

Prijateljima se povjerio kako nema namjeru odstupiti

Nnakon što je Net.hr prvi otkrio aferu s HDZ-ovim županom predsjednik te stranke Andrej Plenković raspustio je požeško-slavonski HDZ.

Njegova supruga tvrdi kako zlostavljanje dugo traje te da ovih dana teško živi jer je zbog toga što je prijavila supruga napadaju obitelj, djeca i prijatelji. Najavila je i privremeni odlazak iz zemlje.

Problem s Tomaševićem imaju sada i u HDZ-u jer, prema tvrdnjama izvora bliskih županu, on nema namjeru odstupiti s te pozicije, saznaje Jutarnji.

“Nema šanse da on podnese ostavku. U to budite uvjereni”, rekao je za taj list jedan njegov prijatelj, a tako smatra i većina HDZ-ovaca s kojima su novinari razgovarali.

Povjerenik HDZ-a za Požeško-slavonsku županiju, prof. dr. sc. Željko Glavić, jučer je na ovu temu rekao da su se stranka i njezin predsjednik Plenković o ovom slučaju jasno odredili.

U HDZ-u će na njega vršiti pritisak

Naime, nakon što je skandal izbio u javnost Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice u Požegi je raspušten, a za Povjerenika je imenovan dr. Glavić.

“Postoje događaji i postupci koji se ne toleriraju u javnom prostoru i tako se HDZ postavio i prema ovom problemu, iako te vrste problema imaju dva aspekta – jedan je ovaj javno-politički, a drugi pravosudni. Stranka se ne bavi ovim drugim, a o ovom prvom se jasno odredila”, rekao je Glavić, koji nije htio odgovoriti na pitanje kako će se u stranci postaviti ako Tomašević ne da ostavku.

“Činjenica je da ga ne možemo smijeniti i ako sam ne podnese ostavku, a trebao bi jer mu je i premijer to jasno poručio, sigurno će biti puno natezanja. Vidjet ćemo u sljedećem periodu što će se događati i kakav će scenarij biti, a konačno možda i njemu treba malo vremena da sve to procesuira sam sa sobom, da se situacija malo primiri i da donese ispravnu odluku, jer bez obzira na sve siguran sam da ni njemu nije lako”, rekao je za Jutarnji neimenovani HDZ-ovac.

Na pitanje hoće li se župana možda rušiti putem proračuna, isti je izvor odgovorio:

“Toliko daleko još nismo otišli, ali varijanata ima nekoliko, no svaka od njih s obzirom na zakonske pretpostavke nudi mrcvarenje koje i s naše i s njegove strane može trajati mjesecima. Pri tome bi moglo doći do blokade rada Županije, a to nikome ne bi smjelo biti u interesu”, izjavio je.

Činjenica jest da će u stranci sada vršiti pritisak na Tomaševića da sam odstupi s funkcije, a ako on to nastavi odbijati, rušenje putem proračuna doista je jedno od mogućih rješenja. HDZ-u u tom smislu na ruku ide i činjenica da se novi zakon kojeg su predložili, a prema kojemu bi pozicija lokalnih šerifa bila ojačana i ne bi ih se više moglo rušiti na proračunu, trenutačno nalaziu javnoj raspravi pa je vjerojatno da neće biti izglasan do Nove godine.

“S Tomaševićem će se obaviti razgovori pa ćemo vidjeti. Ako bi se išlo na rušenje proračuna, to znači da bi morali održati novi izbori i za Skupštinu i za župana. No, s druge strane, za HDZ to i ne bi bio neki problem, u toj smo županiji jaki. Vidjet ćemo kako će biti”, komentirao je izvor iz HDZ-a.

