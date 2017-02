HDZ-ov POLITIČKI VETERAN OTKRIO KAKO JE TUĐMAN STRASTVENO BRANIO TITA: ‘Predsjednik je pobjesnio, tanjuri su skakali po stolu, vikao je…’

Drago Krpina nedavno je postao zamjenik predsjednika Kluba utemeljitelja HDZ-a, što je njegova prva stranačka dužnost nakon dugo vremena. U intervjuu za Novi list progovorio je o Ivi Sanaderu, Tomislavu Karamarku, Andreju Plenkoviću, Miloradu Pupovcu, ali i iznio neke nepoznate detalje o suradnji s Franjom Tuđmanom.

Krpina tvrdi da Pupovac nije ratovao protiv Hrvatske “s puškom u ruci, ali jest političkim sredstvima”. “Pupovac je širio miloševićevsku propagandu koja je opravdavala agresiju na Hrvatsku. Sjetimo se samo njegovih sramotnih laži o prekrštavanju srpske djece u Hrvatskoj za koje nikad nije položio račune. On je svojim bezbrojnim lažima na najneposredniji način opravdavao Miloševićevu agresiju na Hrvatsku. Naime, da je bilo istina ono što je on lažno izjavljivao, agresija na Hrvatsku bi bila razumljiva. To je i bio njegov cilj na kojem je po mom dubokom uvjerenju radio u dosluhu s Beogradom. Taj sveprisutni profesionalni Srbin danas nastoji biti mjera i arbitar demokratičnosti u Hrvatskoj.

Kad bi imao imalo časti i najobičnijeg ljudskog poštenja sakrio bi se u mišju rupu ili bi se barem javno ispričao za gnjusne laži koje je po svijetu širio o Hrvatskoj, dok se ona borila za golo preživljavanje. On, na kraju krajeva, i samim Srbima u Hrvatskoj i danas radi veliku štetu jer onemogućava ili barem otežava njihovu normalnu integraciju, pri tom nikako ne mislim na asimilaciju, u hrvatsko društvo. Sami Srbi u Hrvatskoj imaju i te kako razloga suprotstaviti se načinu na koji on »štiti« njihova prava uporno ih gurajući u nekakav geto. Svih proteklih dvadeset i pet godina najveća nepravda u Hrvatskoj radi se prema hrvatskim građanima srpske nacionalnosti koji su odbili sudjelovati u ratu protiv Hrvatske a osobito prema onima koji su i osobno sudjelovali u njezinoj obrani”, kaže Krpina.





Istaknuo je da se Plenković u HDZ učlanio 2011. godine. “Do tada nije sudjelovao u političkom životu, radio je u diplomaciji i javnosti nisu poznati njegovi politički stavovi prije tog vremena. Legitimno je što se poziva na Tuđmana, a još će bolje biti ako će takvu politiku prakticirati, a ne da mu to samo bude pomagalo za dobivanje pljeska na javnoj sceni. Želim vjerovati da je njegovo pozivanje na Tuđmanovu ostavštinu iskreno i da će to potvrditi u praktičnom vođenju HDZ-a i hrvatske politike”, zaključuje Krpina.

Nekadašnji HDZ-ov glavni tajnik novinarima je ispričao i anegdotu iz 1999. godine u kojoj je Tuđman strastveno branio Tita.

“Svjedok sam bio 1999. jednog dijaloga predsjednika Tuđmana i Ivice Kostovića tijekom kojeg se, u jednoj mikro formi, odigravala cijela hrvatska nacionalna drama dvadesetog stoljeća. Ručali smo i Tuđman je govorio o povijesnim Titovim zaslugama. Želim pripomenuti da je isto tako često govorio o njegovoj, Titovoj, osobnoj odgovornosti za stravične zločine koje su komunističke vlasti počinile nakon rata. Kao njegove zasluge navodio je priključivanje Istre i Dalmacije Hrvatskoj, isticao je da bi bez partizanskog pokreta bila obnovljena unitarna Kraljevina Jugoslavija, naglašavao važnost Ustav iz 1974. na temelju je tzv. Badinterova komisija 1991. utvrdila da međurepubličke granice imaju karakter međudržavnih granica što je bio temelj za međunarodno priznanje Hrvatske u njezinim sadašnjim granicama…

U jednom trenutku, dok je Tuđman u zanosu govorio o Titovim povijesnim zaslugama, Kostović je spontano lupio šakom po stolu i rekao: »Predsjedniče, pa kako to možete govoriti, Tito je bio običan drumski razbojnik«. Tuđman je pobjesnio na njega, tanjuri su skakali po stolu i vikao je: »Ništa nisi razumio, koliko godina imaš, kakve si sve škole završio, a ništa ne razumiješ«. Svašta mu je izgovorio. Međutim, Kostović je ostao pri svome: »Predsjedniče, žao mi je što se ljutite, ali ovo je istina. Moj je otac prošao Križni put i to mi je pričao«. U tom kratkom i uzgrednom, ali dramatičnom dijalogu zrcale se sve kontroverze, sva dramatičnost pa i tragičnost hrvatske povijesti posljednjih 60, 70 godina”, istaknuo je Krpina.