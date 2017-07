HDZ-ov NAČELNIK ŽIVI U SPLITU, A MANDAT OSVOJIO U PROLOŠCU: Za gorivo troši 40.000 kuna, a auto mu se ‘raspao sam od sebe’

HDZ-ov Mate Lasić, načelnik općine Proložac u svom četvrtom mandatu, u toj općini uopće ne živi. Živi u Splitu, a na posao svaki dan putuje, upozoravaju mladi Proložani.

Kako bi ukazali na takvo kršenje zakona i poslali poruku da načelnik ne živi u Prološcu, u Cisti Provo su postavili jumbo plakate s natipisima ‘Dobro jutro, načelniče’ i ‘Laku noć, načelniče’. Iz Nezavisne liste mladih Proložana kažu da su to učinili kako bi ih načelnik vidio ujutro kada ide na posao i navečer kad se vraća u Split.

Načelnik se odbio službeno izjasniti: ‘Državna revizija kaže da je sve čisto’

Plakati su postavljeni na njivi umjetnika Borisa Šituma koji inače jumbo plakatima provocira s ciljem poučavanja javnosti. Poruka ovih plakata je jasna: načelnik općine Proložac u njoj uopće ne živi, piše Slobodna Dalmacija.





Mladi Proložani kažu da to svi znaju, ali ne mare. Iz Nezavisne liste mladih kažu da su službenim putem zatražili izjašnjavanje načelnika o boravištu i putnim troškovima, no on ih je odbio uz objašnjenje da je državna revizija obavila svoj posao i zaključila da je sve čisto.

Zanimljivo je da je općina Proložac prema Institutu za javne financije na samom dnu zemaljske ljestvice prema transparentnosti poslovanja. Niti jedan troškovnik nekog proračunskog projekta nije javno objavljen, a novac za gorivo, gume i rezervne dijelove općinskog automobila posebno je velika stavka. S druge strane, u proračunu nema ništa novca za turizam, a turistički je potencijal Prološca velik. Osim toga, mladi tvrde da Lasić njima ne isplaćuje naknadu za politički rad, čak niti nakon što su ga prijavili zbog toga.

Iz nezavisne liste mladih upozoravaju da Mate Lasić nije jedini imotski načelnik koji živi u jednom mjestu, a u drugom je pobijedio na izborima. Rade to i Miroslav Gaće iz Zagvozda i Branko Knezović iz Lokvičića, također HDZ-ovi.

Lasić: ‘Imam pet iljada loza, a di su njihove loze?’

Na upit novinara Slobodne Dalmacije, načelnik Lasić kaže da nije vidio jumbo plakate nego su mu drugi rekli za njih. Bitno mu je jedino da plakati ne vrijeđaju, a drugo ga ne zanima. Kaže da ne živi u Splitu nego u naselju Šumetu. Na pitanje izmišljaju li iz Nezavisne liste mladih, odgovara:

‘Neka ih, to se oni malo igraju kampanje, meni ne smeta. Poliva san jutros loze, iman van ja pet iljada loza, da vidin di su njihove’, rekao je Lasić.

Dijete mu je upisano u školu u Split.

‘Žena mi radi, puno vozi, putuje non stop, pa san ga moga tako i u Zagreb upisat. Ne mogu ja to pratit. Što ne pitate za projekte i šta san sve učinija za Proložac?!’, rekao je.

Kada je riječ o 40.000 kuna za gorivo, kaže da nitko ne može ni zamisliti što on sve obiđe kako mi namaknuo novac za općinu. Na pitanje o automobilu kojeg je ranije navodno razbio ne želi ni čuti i kaže da se auto raspao sam od sebe.