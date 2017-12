HDZ NAKON 29 GODINA NAPUSTIO JEDAN OD NJEGOVIH UTEMELJITELJA: ‘Odlazim, nije to bračni ugovor’

HDZ mu već petnaestak godina nije u prvom planu

Jedan od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice nakon kratkog maila kojime je obavijestio središnjicu, napustio je stranku. Riječ je o Zdravku Gavranu koji je 1989. godine sjedio u inicijativnom krugu za osnivanje HDZ-a. Gavran je u petak navečer zagrebačkom Gradskom odboru poslao kratak dopis s molbom u kojoj stoji da ga s 31. prosincem izbrišu iz članstva.

‘Članarinu za ovu godinu podmirio sam uplatom na dostavljeni račun’, napisao je Gavran čim je jasno dao do znanja kako je to bio njegov posljednji čin u stranci u kojoj je u posljednje vrijeme obnašao dužnost člana predsjedništva Zajednice utemeljitelja HDZ-a. Nakon četvrt stoljeća Gavran je odlučio napustiti HDZ bez posebnih razloga i objašnjenja zbog čega su već krenula nagađanja da je Gavran, diplomat visokog ranga opunomoćenog ministra koji radi u Samostalnom sektoru za analitiku i političko planiranje Ministarstva vanjskih poslova, ovim potezom želio izraziti neslaganje s nadređenom ministricom Marijom Pejčinović Burić.

Nezadovoljan smjerom

Gavranu bliski HDZ-ovci tvrde da je on već dulje vrijeme iskazivao uglavnom nedefinirano nezadovoljstvo strankom i da se stoga već i ranije htio iščlaniti. On sam je negirao da je njegov razlaz s HDZ-om politički motiviran.



‘U zahtjevu da me se izbriše iz članstva HDZ-a nisam naveo razloge moje odluke jer mislim da to nisam bio dužan. Riječ je o mojem privatnom činu. Nije u pitanju političko neslaganje s bilo kim ili bilo čim. Da jest ja bih to napisao. Činjenica je da sam prije skoro 29 godina bio među inicijatorima HDZ-a, ali to ne znači da sam time sebe obvezao da ću do smrti biti član stranke. HDZ sam smatrao instrumentom za realizaciju određenih ideja koje smo imali krajem osamdesetih godina, ali predmet mojeg zanimanja bile su i mnoge druge stvari i za njih mi je potrebno slobodno vrijeme. Ne želim više sudjelovati u stranačkim aktivnostima. Ni kad smo osnivali HDZ nije mi ambicija bila raditi u stranci i za stranku’, rekao je Gavran za Novi list.

HDZ je ostvario ciljeve

Dodao je kako mu HDZ već petnaestak godina nije u prvom planu, a da se u Zajednici utemeljitelja angažirao na nagovor njezinog predsjednika Marija Kapulice, savjetnika šefa HDZ-a Andreja Plenkovića. ‘Shvatio sam da mi to oduzima više vremena i energije nego što sam se spreman posvetiti HDZ-u i zaključio da je stoga najbolje da mi s krajem ove godine prestane članstvo. HDZ je ostvario sve ciljeve zbog kojih smo ga osnovali i zašto bih onda ja morao do kraja života biti u toj stranci. Nije to bračni ugovor’, kazao je Gavran.