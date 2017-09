‘HDZ ME SKROZ UNIŠTIO’: Šibenski poduzetnik u znak prosvjeda šeta u majici sa žutom židovskom zvijezdom na ramenu

Šibenski poduzetnik Zoran Mikulandra toliko je ogorčen na šibenske gradske oce da je odlučio prosvjedovati i to nošenjem žute židovske zvijezde na ramenu s natpisom ‘Nisam u HDZ-u’.

Mikulandra krivi šibenske gradske vlasti da su izravno odgovorni za propast njegova obrta ‘Noa’, dugogodišnjeg prijevoznika tereta u staroj gradskoj jezgri, a tvrdi i da mu grad duguje 65.000 kuna za koncesiju koja je trebala trajati pet godina, a oduzeli su mu je nakon samo osam mjeseci rada, piše Šibenik In.

Mikulandra smatra kako bez članske iskaznice HDZ-a u Šibeniku nema smisla ulagati u bilo kakav posao pa je odlučio da će u znak prosvjeda nositi bijelu majicu na kojoj je velikim slovima na leđima ispisana poruka “HDZ otea posal, sad bi i didovinu”, dok je na rame stavio žutu židovsku zvijezdu u kojoj stoji napisano:’Nisam u HDZ-u’.





Takvu zvijezdu nosili u nacističkim logorima

“Majicu sa šestokrakom židovskom zvijezdom napravio sam jer se osjećam baš kao Židov u predratnoj nacističkoj Njemačkoj, a unutra sam napisao da nisam u HDZ-u jer njih krivim za situaciju u kojoj sam se našao. Posao sam pokrenuo kada u Šibeniku nije bilo turizma i godinama ulagao u njega, sve dok vlast nije nanjušila novac i oduzela mi kruh iz usta. Poslovno su me uništili i duguju mi 65.000 kuna za koncesiju koja je trebala trajati pet godina, a oduzeli su mi je nakon samo osam mjeseci rada”, rekao je Mikulandra za spomenuti portal.

Svjestan je, kaže, da njegov građanski neposluh neće polučiti pretjerani uspjeh, ali svejedno neće odustati.

“Znam da moj prosvjed nimalo ne dira u dušu gradonačelnika Željka Burića i njegove HDZ-ovce, ali nošenjem židovske zvijezde kakvu su nosili u nacističkim logorima nastavit ću im poručivati kako se osjećam. Na ovakav oblik građanskog neposluha odlučio sam se jer nisam tip koji će šutjeti i trpjeti nepravdu”, poručuje ogorčeni Šibenčanin.

Mikulandra je nekad i sam bio u HDZ-u

No, pomalo je ironično da je i sam Mikulandra bio nekadašnji član HDZ-a, točnije, štoviše, bio je predsjednik Mladeži.

“Bilo je to davno, još u ono doba kad su se Ivo Sanader i Ivić Pašalić borili za prevlast u stranci. Bio sam idealist, ali sam ubrzo shvatio kuda to vodi. Kao predsjednik Mladeži HDZ nisam imao nikakve ovlasti i protivio sam se tomu da ne smijem misliti svojom glavom. Možda bih prošao bolje da sam prihvatio njihovu ponudu za posao u javnom poduzeću ‘Vodovod i odvodnja’, ali očito nisam rođen da budem stranački vojničić. Htio sam stvoriti nešto svoje i zbog posla prijevoza odustao od fakulteta za koji više nisam imao vremena, a onda me HDZ uništio. Nekad sam plaćao preko milijun kuna poreza, a danas nemam novaca niti za platiti knjigovođu”, iskren je Mikulandra.

U šibenskoj gradskoj upravi kratko su rukli da je koncesija Mikulandri istekla te da je javno gradsko poduzeće Gradski parking preuzelo taj posao sa svojim električnim automobilima.