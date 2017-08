‘HDZ LOPOVI, LOPINE’: Vikao pred Plenkovićem pa dobio prekršajnu prijavu i poziv na sud

“HDZ lopovi, lopine!”, uzviknuo je Marko Starčić iz Poreča pred premijerom Plenkovićem, a samo dva sata kasnije zaradio je prekršajnu prijavu i poziv na sud.

Posjet Istri premijera Andreja Plenkovića u srijedu, Porečanin Marko Starčić iskoristio je da mu ispred porečke Gradske vijećnice, baš u trenutku dok je ovaj započinjao svoj govor, poruči da mu je stranka lopovska. Točnije, uzviknuo je “HDZ lopovi, lopine”. Iako je Plenković nastavio govoriti kao da ga uopće nije čuo, do Starčića su uskoro došli policajci koji su ga upozorili da bude tiho. On ih je na to upitao trebaju li možda njegovu osobnu, no oni su rekli da je sve u redu te se uskoro razišli.

No, dva sata kasnije pokazalo se da nije sve u redu pa Starčiću na radno mjesto stiže policajac te mu uručuje poziv na sud zbog remećenja javnog reda i mira, prenosi TV Istra.

Nije do kraja jasno kako su policajci uopće napisali prekršajnu prijavu s obzirom na to da im na mjestu događaja Starčić nije dao svoje podatke jer ih oni, uostalom, nisu ni tražili.



“Mislim da su me samo htjeli preplašiti, ali to im nije uspjelo. Ovo više nema smisla, kamo ovo sve vodi? Makar nisam ništa puno postigao s ovim, jednostavno ne bih mogao mirno spavati da to nisam rekao”, rekao je o slučaju prekršajno prijavljeni Marko Starčić.