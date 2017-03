OTKRIVENO ŠTO SE DOGAĐALO IZA ZATVORENIH VRATA ODBORA: ‘HDZ je bio protiv uklanjanja ploče s ustaškim pozdravom’

Danas je nakon trosatnog sastanka saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio zaključak da postavljanje spomen-ploče poginulim pripadnicima HOS-a u Jasenovcu s riječima “Za dom spremni” u grbu Udruge, vrijeđa žrtve tog ustaškog logora i sve žrtve ustaškog režima te je pozvao nadležna državna tijela da zaštite dostojanstvo žrtava i sjećanja na njih, posebice na mjestima kao što je Jasenovac.

Ipak, u zaključku Odbora postoje neki sporni elementi, a o njima se raspravljalo nakon što je HDZ zatražio da se rasprava vodi iza zatvorenih vrata.

N1 javlja kako je HDZ bio protiv uklanjanja sporne ploče.

PLOČA S USTAŠKIM POZDRAVOM U JASENOVCU: Saborski odbor zasjedao dva dana pa napokon donio zaključak



Prva sporna tema su ‘nužne radnje’ koje je u zaključku Odbor propisao da bi se njima trebalo zaštititi dostojanstvo žrtava u Jasenovcu, a druga sporna točka je formulacija ‘svih zločinačkih totalitarnih režima’.

Peđa Grbin je za N1 rekao da ‘nužne radnje’ znače ‘sve što je potrebno da se to ne događa’, no nije znao reći što bi to značilo u konkretnom slučaju Jasenovca.

‘Ne mogu reći što će nadležna tijela odlučiti u svakom individualnom slučaju. Za mene je to uklanjanje ploče u slučaju Jasenovca, a svako drugo tumačenje nije u skladu s ovim zaključkom’, pojasnio je Grbin i dodao da na Odboru očito nije bilo suglasnosti o uklanjanju sporne ploče. Potvrdio je kako HDZ nije bio za njeno uklanjanje i spomenute ‘nužne radnje’.

HDZ, dakle, nije bio za uklanjanje ploče iz Jasenovca i unošenja te “nužne radnje” u zaključak saborskog odbora, upitali su Grbina novinari. “Tako je”, potvrđuje Grbin.

Grbin je o formulaciji ‘svih zločinačkih totalitarnih režima’ rekao da smatra da se to ne odnosi na petokraku.

Kada je riječ o stavu koalicijskih partnera, oni su za sada bez glasa. Naime, Mostov član Odbora Robert Podolnjak na sastanak nije došao zbog bolesti.