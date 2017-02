HDZ ISKORISTIO PRILIKU: ‘Jučer su prozivali našeg ministra za plagiranjem, a oni su cijeli mandat plagirali putne naloge’

Nekoliko HDZ-ovih zastupnika u petak se, u saborskoj raspravi o izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva koje je na zahtjev DORH-a skinulo zastupnički imunitet SDP-ovcu Tomislavu Sauchi, zapitalo je li nekadašnji premijer Zoran Milanović, kojem je Saucha bio predstojnik kabineta, znao za sporne dnevnice za nepostojeća putovanja.

“Iz zahtjeva DORH-a govori se o 540.522 kune i 1.360 eura, a još se rade izvidi. Gospodin Saucha se sumnjiči da je to učinio kao predstojnik Ureda predsjednika Vlade, što je još gora stvar, a to upućuje i na još jednu stvar – je li i sam predsjednik Vlade znao za takvu rabotu ili nije znao. To bi trebalo utvrditi u istražnim radnjama”, poručio je HDZ-ov zastupnik Damir Felak.

Njegov stranački kolega Petar Škorić je, vezano za službeno izvješće Vlade koje je dostavljeno DORH-u, podsjetio kako na kraju izvješća stoji da su “nakon putovanja savjetnici izvještavali Ured predsjednika Vlade o obavljenim putovanjima u svrhu informiranja i savjetovanja predsjednika Vlade”.

“Dakle, predsjednik Vlade je za sve ovo znao, a je li mu nešto napravljeno iza leđa o tome ne mogu govoriti. Istraga će utvrditi konačni iznos”, rekao je Škorić.



Podsjetio je i na sinoćnju saborsku raspravu o povjerenju ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću i oporbene optužbe na njegov račun zbog sumnji u plagiranje, istaknuvši kako nije bilo ugodno slušati takva “nabacivanja blatom”. “Jučer se licemjerno upozoravalo i prozivalo našeg ministra da je plagijator, a oni su cijeli mandat plagirali putne naloge. Sramota je s kojom slakoćom moraliziraju i nabacuju se blatom”, poručio je Škorić.