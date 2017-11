HDZ I SDP SU SE PONOVNO POSVAĐALI: ‘Povjerenstvo može ukinuti samo Sabor? Pa to nigdje ne piše!’

Šef saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor Orsat Miljenić najavio je u utorak kako će se to povjerenstvo sastati sutra, kao što je to prethodno bilo najavljeno, očekuje da će biti kvoruma te je ponovio kako je logično da povjerenstvo može ukinuti samo Sabor koji ga je i osnovao, dok iz HDZ-a odgovaraju kako nigdje nije zapisano da Sabor donosi odluku o prestanku rada povjerenstva.

“Mislim da počinjemo s Božom Prkom kao prvim svjedokom i koliko znam on će isto doći. Ako kolege misle nešto drugo predlagati neka predlože pa ćemo vidjeti. I da raščistimo nedoumice: ako vam glavni državni odvjetnik dva puta javno kaže da rad povjerenstva ne utječe na istragu, to znači da sve što mi radimo ne utječe na ono što on radi i nema nikakvog razloga da povjerenstvo prestane ili zastane s radom”, rekao je Miljenić novinarima u Saboru.

Za tvrdnje vladajućih koji se pozivaju na Zakon o istražnim povjerenstvima te poručuju kako povjerenstvo treba prestati s radom, jer je istraga protiv Ivice Todorića jučer postala pravomoćna, Miljenić kaže da je takvo tumačenje vladajućih potpuno pogrešno. “Svatko tko uzme Zakon i pročita ga jasno vidi da tamo stoji da povjerenstvo prestaje s radom o onim pitanjima o kojima je pokrenuta istraga. Obzirom da je rješenje o istrazi javno, sada svi mogu vidjeti o čemu se vodi istraga i normalno da povjerenstvo o tome ne smije, ali o svim drugim pitanjima koje nam je Sabor stavio u zadaću, ne samo da smijemo, nego i moramo raditi”, rekao je Miljenić.



Upitan što će biti ako vladajući sutra napuste sjednicu povjerenstva, a kad nema većine članova ne može se raditi, Miljenić je odgovorio kako mu je “nezamislivo da bi kolege iz vladajuće većine otišle tek tako”.

“Oni su izabrani i pristali su raditi u povjerenstvu, odluka Sabora o osnivanju povjerenstva je na snazi i ta odluka ima zakonsku snagu i oni kao i ja smo je dužni provoditi. A ako Sabor promijeni odluku to je onda drugo pitanje. Fizički ne možete nikoga zadržati, poslovnički se više ne može raditi, ali javnost će tada vidjeti da ljudi ne rade ono za što su postavljeni”, rekao je Miljenić.

Nezamislivo mu je, kaže, da bi bilo koje saborsko radno tijelo samo sebi određivalo mandat kada će raditi, a kada neće. “Logično je da jedino tijelo koje vas je osnovalo može ukinuti ili konstatirati da je nastupila neka činjenica zbog koje ne možete raditi. Inače bi to bila samovolja pojedinih radnih tijela. Ako kolege misle da povjerenstvo ne treba raditi jedina odluka koja je ispravna je odluka Sabora koji nas je osnovao”, kazao je.

Predsjednik HDZ-ova saborskog kluba Branko Bačić rekao je medijima kako je predsjednik povjerenstva Miljenić bio dužan još danas sazvati povjerenstvo, utvrditi da su nastale okolnosti u kojima to tijelo prestaje s radom te obavijestiti svjedoke da ne dolaze.

Osvrnuo se na tvrdnje oporbe da o prestanku povjerenstva treba odlučivati Sabor.

Nigdje nije zapisano da Sabor donosi tu odluku nego povjerenstvo ex lege prestaje s radom jer je počeo sudbeni postupak, rekao je Bačić.