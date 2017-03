HDZ I SDP OPET RATOVALI U SABORU, OVAJ PUT OKO MINIMALNE PLAĆE: ‘Ne radite ljude ovcama…’

Buru među zastupnicima u četvrtak je izazvala rasprava o SDP-ovu prijedlogu Zakona o minimalnoj plaći, pri čemu su se s lijeve i desne strane sabornice nadmetali u pojašnjenjima čija je vlada napravila više za povećanje plaća i standarda hrvatskih radnika.

Temeljem SDP-ova prijedloga zakona minimalna bi plaća kroz sljedeće dvije godine dosegla 50 posto iznosa prosječne bruto plaće. SDP predlaže da minimalna plaća sa 40,3 posto prosječne bruto plaće u prošloj godini, naraste na 45 posto u 2017., te na 50 posto u 2018.

“Koliko je vaša Vlada digla minimalne plaće? … 2017. je minimalna plaća povećana pet posto, a 2013. to je bilo nula posto”, prozivao je mostovac Miro Bulj čelnika SDP-a Davora Bernardića.

Minimalna plaća na 50 posto prosječne

Bernardić je pak uvjeravao kako je minimalna plaća rasla bar 10 posto u prošlom madatu što, kazao je, svakako nije dovoljno dok je vladajućima zamjerao jer su u samo 15 mjeseci s 2,4 milijarde kuna dug u zdravstvu podigli na 7,7 milijardi.

“Tražimo da se minimalna plaća poveća na 50 posto prosječne i da nitko ne radi za manje od 3 i nešto tisuće kuna, što je malo, ali za neke je to sve”, poručio je Bernardić.

Da SDP iznosi hvale vrijednu inicijativu priznao je HDZ-ovac Branko Bačić, ali pritom SDP-ovci ne djeluju uvjerljivo. “Ne djelujete uvjerljivo kad predlažete povećanje za 20 posto. Treba biti realan i sagledati mogućnosti i stanje u gospodarstvu”, kazao je Bačić.

Bernardić je, međutim, ustrajao na tom prijedlogu. “Vi ste u vrijeme vaše vlade zamrznuli minimalne plaće, a mi smo je odmrznuli i želimo dodatne iskorake”, poručivao je.

To je potaknulo Branimira Bunjca (Živi Zid) da ih zapita: “Kako ne shvaćate da HDZ neće nikad pristati na vaše zakone, koje ionako predlažete kad ste u oporbi”.

Ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić ocijenio je da SDP-ov prijedlog nema ni zakonske niti ekonomske logike, na što je burno reagirao SDP-ovac Gordan Maras poručivši Ćoriću kako je nadmen.

“Vladi HDZ-a je 3800 kuna bruto ili 3050 kuna neto previše, ne mogu se načuditi toj bešćutnosti. Ne radite ljude ovcama, nisu naivni i znaju da bi mogli imati viša prava nego im dajete”, rekao je Maras.

Davor Vlaović (HSS) ministru spočitava kontradiktornost, hvali se gospodarskim rastom, a ne može jamčiti zatraženi rast minimalne plaće.

Ćorić to odbija, kaže da je samo objektivan i realan, te podsjeća da je Vlada u prosincu povećala minimalnu plaću za pet postotnih bodova, te sa socijalnim partnerima dogovorila rast plaća u državnim službama za više od 6 postotnih bodova u ovoj godini.

Populistički prijedlog

SDP se zauzima za rast plaća, a kao poslodavac svojim zaposlenicima smanjuje plaće, zbog čega je osnovan i sindikat, primjećuje Branko Bačić (HDZ).

Frano Lucić (HDZ) prijedlog naziva populističkim. “Svi smo za to da minimalna plaća bude ne 3000 nego 5000 kuna, ali svi u sabornici znaju da to nije moguće, no vi javnost želite uvjeriti u suprotno”, poručuje SDP-ovim zastupnicima.

To nije populistička mjera, to je zdrav razum, uzvraća mu Bernardić.

Ivan Pernar (ŽZ) predbacuje SDP-u da zvuči neuvjerljivo, jer je minimalnu plaću mogao dignuti dok je bio na vlasti.

“Iako je u stanju percipirati probleme, SDP ih nije u stanju riješiti”, kaže Pernar koji ne štedi ni HDZ-ovu vlast, koju proziva za sve veći broj blokiranih i sve više mladih koji odlaze.