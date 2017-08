HDZ I MOST U BICI ZA HEP: Ovo su imena ljudi koji bi se mogli naći na čelu tvrtke

Između HDZ-a i Mosta trenutno traje velika bitka za osvajanje Hrvatske elektoprivrede. HDZ nije sklon svom političkom partneru prepustiti kadroviranje u toj državnoj tvrtki unatoč činjenici da Most u rukama drži sektor energetike.

Pojavila su se imena kandidata koji bi mogli zasjesti u fotelju šefa Uprave HEP-a do raspisivanja javnog natječaja za to mjesto kako je to odlučila Vlada. U igri su, prema pisanju Jutarnjeg lista trenutni direktor HEP Proizvodnje Nikola Rukavina, Marija Šiško Kuliš, također iz HEP Proizvodnje, direktorica HEP Opskrbe Tina Jakaša, dugogodišnji član HDZ-a Ivica Mlinarević i dosadašnji čelnik grupe HEP Perica Jukić.

Velika je mogućnost i da onaj tko zasjedne u tu fotelju nakon javnog natječaja ondje i ostane pa su tako HDZ i Most krenuli u bitku za prevlast u velikoj državnoj tvrtki. Još nije sasvim poznato čije ime kome pripada, no čini se da se HDZ-ovi kandidati sve više probijaju u javnost i da ta stranka neće dozvoliti Mostu vlast u tako velikoj državnoj tvrtki, iako Most u svojim rukama drži sektor energetike.

Najviše šanse ima rukavina, najmanje Mlinarević

Naime, Jutarnji list piše kako je Rukavina HDZ-ov kadar te da on trenutno najbolje kotora za mjesto šefa Uprave. U stranci pritom tvrde da se on tek spominje, ali da ništa nije odlučeno. Inače Rukavina je bio član Uprave u vrijeme Ivana Mravka, koji je završio u zatvoru zbog malverzacija u HEP-u. Inače podrijetlom iz Like i dobar s Darkom Milinovićem ondje i dana uživa podršku članstva, a ta je izborna jedinica, inače HDZ-ova utvrda koja donese uvijek podosta glasova, dobila tek jedno mjesto državnog tajnika.



Od drugih imena koja se spominju, manje poznati široj javnosti su Marija Šiško Kuliš, koja je dobar dio radnog vijeka provela na problematici postrojenja Hidroelektrane Zakučac, a koja radi u Proizvodnom području hidroelektrane Jug (PPHE) na rekonstrukciji strojne opreme. Iz sustava HEP-a stižu i Jakaša te Jukić koji je u nedavnom intervjuu u Globusu istaknuo kako se nada da će nova uprava ostvariti kontinuitet i nastaviti sa započetim procesima da ne dođe do zastoja te napomenuo da ostaje u HEP-u, gdje je već 20 godina. Time je praktički rekao da on neće ostati na čelu te tvrtke. Od svih kandidata Ivica Milinarević navodno ima najmanje šanse. Riječ je o članu HDZ-a kojije bio direktor predsjedničke kampanje Kolindi Grabar-Kitarović