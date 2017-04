MIP SKINUO IMUNITET TOMISLAVU SAUCHI, HDZ I MOST PREGLASALI OPORBU: ‘Ovu praksu treba prekinuti’

U Saboru je danas održana sjednica saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva, na čijem je dnevnom redu bila rasprava o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenoga postupka protiv saborskog zastupnika Tomislava Sauche. Iako su oporbeni članovi glasovali protiv, većinom glasova Sauchi je skinut imunitet.

Iz novog zahtjeva za skidanjem zastupničkog imuniteta DORH-a proizlazi da je Saucha, osim sumnji zbog kojih mu je već ranije skinut imunitet, odgovoran za još dva slučaja zloporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene isprave, u kojima mu je pomagala ili ga je na njih poticala bivša administrativna tajnica u uredu bivšeg premijera Milanovića, Sandra Zeljko.

Predsjednik MIP-a Žarko Tušek pojasnio je novi zahtjev DORH-a i otvorio raspravu o ukidanju imuniteta Sauchi.

Darko Parić iz SDP-a rekao je da je SDP do sada svaki put na zahtjev DORH-a dizao ruke za skidanje imuniteta i provođenje istraga koje su tražene. No, napomenuo je da tu praksu treba prekinuti.



“Kad je prvi put došao zahtjev, SDP je glasovao za. Kolega Saucha je ekspresno završio u pritvoru i ono što se desilo kasnije je indikativno. Dio fakata Saucha je privatnom istragom doveo u pitanje – od toga da se sve to događalo dosta dugo nakon što je on otišao iz vlade do toga da je osumnjičena postala njegova tajnica pa čak do toga da je dodatnim grafološkim vještačenjem dokazano da potpisi nisu njegovi. Zato smatramo da moramo drukčije propitivati stvari i tražiti da nam ih netko objašnjava. Očekivali smo da će se DORH očitovati, a mi smo dobili novi zahtjev za skidanjem imuniteta. Stekli smo dojam da kolega Saucha nema nepristan odnos od stane istražnih tijela i zato nećemo podržati zahtjev za skidanjem imuniteta. Tražimo da DORH najprije završi prvu istagu”, kazao je Parić.

Pernar: Pokušava se skrenuti pozornost s ozbiljnijih problema

I Ivan Pernar je rekao da će glasovati protiv DORH-ovog zahtjeva.

“Vidimo da cijelu zemlju potresa ozbiljna situacija i da se DORH time ne bavi. Da je jedan čovjek uspio napraviti 16 milijardi duga, ta priča je prošla nezapaženo. Stavlja nam se na stol predmet gdje se optužuje Tomislava Sauchu da je navodno rekao nekoj ženi da 4000 kuna za neki izvanredni rad po ugovoru o djelu isplati na račun, bez ikakvih dokaza, na temelju rekla – kazala priče. Ovo je sve posljedica da DORH nije radio svoj posao. Radili su sve ad hoc, nabrzinu. Takvo brzo skidanje imuniteta nisam doživio, da tako brzo ide istraga. Prošli put je bilo pritvaranje, ja sam rekao da nema razloga za pritvaranje. To da bi Saucha mogao utjecati na svjedoke, to je smiješno, on to nikad nije radio. Ovo je s jedne strane pozitivan pomak, u smislu da se ne traži pritvor. Ali u svjetlu ovih činjenica mislim da se pokušava skrenuti pozornost s mnogih ozbiljnijih problema u zemlji i zato ću glasovati protiv prijedloga DORH-a”, rekao je Pernar.

Maras: Sabor nije samo tehnicko tijelo koje dize ruke, ubuduce cemo traziti da Dorh dolazi na sjednice MIP-a #N1info #politikahr — Elvir Mesanovic (@Elvir_Mesanovic) April 13, 2017

Gordan Maras iz SDP-a također je podsjetio kako je Sauchi skinut imunitet prije više od dva mjeseca.

“Nemamo nikakve rezultate osim da je još jedna gospođa osumnjičena, koja je btw. donedavno sjedila ispred Ureda premijera. Želimo vidjeti je li DORH u stanju dva mjeseca nakon što je pokrenuo istragu spreman predložiti i neki zaključak je li kriv ili nije. Tu se ne radi o djelu koje zahtijeva neku istragu tipa Kajmanski otoci – radi se o nekoliko osoba i ograničenom dijelu dokumenata. Zabrinuo bih se da je riječ o bilo kojem građaninu”, rekao je Maras.

Čula su se nakon toga i drukčija razmišljanja.

“U interesu Tomislava Sauche jest da se ova istraga okonča. Smatram da nije na nama da raspravljamo je li kriv ili nije, postoje institucije, moramo u njih vjerovati, DORH je tražio skidanje imuniteta i ja mislim da mu treba skinuti imunitet i mislim da je njemu to u interesu, da se istraga napravi i da se dokaže da je nevin, ako je nevin”, rekao je HDZ-ov Tomislav Klarić.

“Mi bismo se trebali izuzeti iz dokazivanja nečije krivnje ili nevinosti, kao i od komentiranja rada DORH-a. Već smo jednom skinuli imunitet Sauchi, mislim da bismo i ovaj put trebali postupiti isto, s ciljem da se ovaj postupak što prije okonča. Mi ne možemo utjecati na brzinu rada DORH-a, kao i što će oni odlučiti. Ovaj se predmet može završiti na način da DORH podigne optužnicu i završi na sudu ili da optužnice nema. Da bi DORH to mogao učiniti, mi moramo omogućiti da se imunitet ukine, kako bi se to moglo dogoditi, rekao je HDZ-ov Damir Felak.

HDZ i MOST za skidanje imuniteta

I treći HDZ-ov član povjerenstva se izjasnio za skidanje imuniteta.

“Smisao ovog povjerenstva nije dizanje optužnica niti insinuiranje krivnje. Podupirem stavove da bi se ubuduće trebalo objediniti i DORH kvalitetnije pripremiti optužnicu i zahtjev za ukidanjem imuniteta. Nije normalno da se svakodnevno sastaje MIP zbog istrage koja se proširila za jednu stranicu. Ja podržavam da se Sauchi skine imunitet”, rekao je HDZ-ovac Josip Križanić.

Simic (Most): Podrzat cu zahtjev za skidanje imuniteta Sauchi i podrzat cu slicne zahtjeve ubuduce #N1info #politikahr — Elvir Mesanovic (@Elvir_Mesanovic) April 13, 2017

HDZ-ovcima se pridružio i Mostov Miroslav Šimić.

“Mi ovdje nismo sud i u sud se ne trebamo pretvoriti. Uvesti praksu po kojoj ćemo odbijati zahtjeve Državnog odvjetništva ne treba. To bi se sve pretvorilo u cirkus i čudi me inicijativa koja se pojavila u Saboru i u MIP-u. Namjeravam podržati ovaj zahtjev i slične zahtjeve ubuduće”, rekao Šimić.

Za riječ se javio i Arsen Bauk koji nije član MIP-a.

“Ja nisam član MIP-a, smatrao sam svojom obvezom doći na ovu sjednicu. Ove prakse nema, ova odluka neće biti jednoglasna, članovi vladajuće većine nadglasat će opoziciju, tako da prakse više nema. Mi ćemo biti protiv zbog smanjenog povjerenja u Državno odvjetništvo. Nismo sigurni da će Saucha imati jednak tretman, rekao je Bauk. Mi nećemo držati ljestve DORH-u da popravlja svoj imidž”, poručio je Bauk.

Ivan Pernar: Pise se da sin Dinka Cvitana radi u Konzumu za Gazdu, a mi odlucujemo o imunitetu Sauchi bez ikakvih dokaza #politikahr #N1info — Elvir Mesanovic (@Elvir_Mesanovic) April 13, 2017

“Ovdje raspravljamo o konkretnom slučaju skidanja imuniteta, a ne kako SDP smatra da DORH treba raditi”, odgovorio mu je Klarić.

“Ja sam skloniji tome da ne mijenjamo našu praksu, što ne znači da se na razini parlamentarne diskusije u budućnosti neće formirati neka druga praksa. Trebaju nam demokratski standardi i poštivanja jednih i drugih, kako bi se to moglo promijeniti. Smatram da bismo danas ipak trebali jednoglasno donijeti ovu odluku. Ako postoji želja za promjenom te prakse, danas nije vrijeme da se ta odluka mijenja, a da to ne bude u politikantske svrhe”, rekao je predsjedavajući Tušek i stavio na glasovanje prijedlog za skidanje imuniteta Sauchi.

Većinom glasova članova povjerenstva – 5 ZA i 2 PROTIV – skinut je imunitet Sauchi.