HDZ I HNS BI GASILI POVJERENSTVO ZA AGROKOR, OPORBA PROTIV: Grmoja grmi: ‘Unaprijed su znali za ovo!’

Nakon što je u ponedjeljak i službeno istraga protiv Ivice Todorića postala pravomoćna, iz redova vladajućih ponavljaju kako se njihov stav oko rada saborskoga istražnog povjerenstva za Agrokor nije promijenio, te da ono “po slovu zakona” treba biti ugašeno, a oporba poručuje da odluku o eventualnom gašenju treba donijeti Sabor, koji ga je i osnovao.

HDZ je svoj stav u tom pogledu davno objavio i ništa se nije promijenilo, ako rješenje o istrazi postane pravomoćno, istražno povjerenstvo prestaje s radom, rekao je u predsjednik njihovog stranačkog kluba Branko Bačić. Informaciju o službenosti istrage protiv Todorića u ponedjeljak prije podne nije želio komentirati, tumačeći kako je na Korčuli te je još uvijek nije vidio.

Čuraj (HNS): Povjerenstvo treba prestati s radom

I HNS-ovac Stjepan Čuraj poziva se na Zakon o istražnim povjerenstvima, točnije članak 4. prema kojem će povjerenstvo “prestati s radom ukoliko je pokrenut sudbeni postupak o nekom pitanju za čije istraživanje je povjerenstvo osnovano”.



“Članak 4. je jasan. Ispunjene su zakonske pretpostavke i povjerenstvo treba prestati s radom”, kratko je poručio Čuraj.

Mostovac Nikola Grmoja istaknuo je da se povjerenstvo ne smije ugasiti. Bude li HDZ ustrajavao u svojoj nakani da ugasi istražno povjerenstvo, Most će inzistirati da ga ugasi Sabor, koji je i donio odluku o njegovom osnivanju. Tako će, smatra on, javnost imati prilike vidjeti “tko je za istinu o Agrokoru, a tko za to da se ona sakrije”.

Maras: Ako oni ne žele dolaziti, neka nas puste da radimo

“HDZ-ovci su unaprijed znali za ovo. Previše toga je izišlo na povjerenstvu, posebno svjedočenjem bivšeg guvernera Rohatinskog, koje je pokazalo spregu ključnih ljudi u HDZ-u i Ivice Todorića. Mnogi su se čudili da je za svjedoka uopće predložen Vladimr Šeks, no u HDZ-u su već tada znali scenarij koji su planirali za ovaj tjedan, da će se povjerenstvo ugasiti”, ustvrdio je Grmoja.

S mostovcem Grmojom slaže se i SDP-ov Gordan Maras.

“Sabor, ako ne želi povjerenstvo, neka ga ukine”, rekao je Maras i dodao kako se nada da se to neće dogoditi.

SDP će, poručio je, učiniti sve da ono nastavi s radom. “Ako HDZ ne želi sudjelovati, neka ne dođu na sastanak povjerenstva, a nas neka puste da radimo”, rekao je Maras.

“Imamo stav kao i Državno odvjetništvo, da se istraga koja traje vezano za Agrokor, može odvojiti od rada povjerenstva”, izjavio je Maras, koji je uvjeren kako nema nikakve opasnosti da bi rad saborskog povjerenstva mogao ugroziti istragu.

