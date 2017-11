HDZ DOBIVA SVJEŽU OPOZICIJU: Okuplja se novi ‘treći put’, ali SDP je ispao iz križaljke? Na Most pak ne računaju niti mogu računati

Pokušaj rušenja Vlade Andrije Plenkovića pokazao je čitav niz pukotina u oporbi, ali i činjenicu da se Davor Bernardić nikako ne uspjeva nametnuti kao istinski lider opozicije.

U SDP-u ni sami nisu na čisto trebaju li na sljedeće parlamentarne izbore izaći samostalno i vidjeti kolika im je stvarna snaga ili okupiti oko sebe široku koaliciju. Sve je više onih koji smatraju da su ih razne koalicije iscrpile, da su u pravilu puno više davali nego dobivali, a nakon iskustva s HNS-om čijih je pola zastupnika prešlo “na drugu stranu”, mnogi danas “pušu na hladno” i opravdano se pitaju trebaju li ponovno biti darežljivi prema, ovog puta, HSS-u koji je napustio Sabor prije glasovanja o rušenju Vlade.

GLAS kao nova snaga

No, s druge strane, u SDP-u su svjesni i da su im samostalni izlasci na izbore uvijek značili i put u četiri godine oporbe. Iz tog razloga dobro važu i opciju okupljanja široke koalicije u kojoj bi bili HSS, HSU i GLAS. Međutim, GLAS-u takva opcija nije previše izgledna.



Ne žele, čuje se neslužbeno, da ih se percipira kao SDP-ovu ispostavu i otkrivaju da planiraju ozbiljne razgovore sa srodnim strankama oko potencijalnog osnivanja novog “trećeg puta”. Neke razgovore već su i obavili.

“Želimo okupiti snažnu građansko-liberalnu opciju oko centra u kojoj osim GLAS-a vidimo i IDS i Pametno, ali i neke regionalne stranke kao i neke nezavisne gradonačelnike. Bitno je da imamo iste ili slične programe i da se možemo dogovoriti oko ključnih stvari koje ćemo ponuditi građanima”, kaže Večernjakov izvor iz GLAS-a.

Pritom dodaje kako su otvoreni i za razgovore s SDP-om, no prije toga napravit će ispitivanje da vide što im se više isplati – ići svi zajedno u širokoj koaliciji na izbore ili u dva bloka koja bi nakon novih izbora mogla postizborno koalirati.

HSS neželjen

U IDS-u neslužbeno kažu kako su otvoreni za razgovor sa strankama lijevo-liberalnog svjetonazora, no u GLASU- u, primjerice kao partnera na vide HSS. Izostanak HSS-ovih glasova za rušenje Vlade vide kao poruku da oni mogu sa svima, i sa SDP-om i s HDZ-om. Isto tako, ne računaju na HNS i HSLS i s takvim strankama, kaže naš izvor, nemaju što raditi.

Na sudjelovanje Mosta u širokoj oporbenoj fronti ljevica u ovom trenutku niti računa, niti može računati. Razlog je svjetonazorske prirode, što se pokazalo u glasovanju o opozivu ministrice obitelji Nade Murganić, koji Most nije podržao. To ne znači da je nemoguća suradnja nakon parlamentarnih izbora. Dapače, Most nakon dva neuspjeha sebi ne može ponovno dopustiti još jednu koaliciju s HDZ-om pa će, prema tome, biti usmjereni na suradnju sa SDP-om.