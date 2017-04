HDSSB-ovac PREŠAO U HDZ PA S PRESICE PORUČIO: ‘Od inata nema goreg zanata’

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković izjavio je u ponedjeljak u Osijeku kako se ta stranka ozbiljno i kvalitetno priprema za lokalne izbore te da su stvoreni svi uvjeti za vođenje kvalitetne predizborne kampanje i izvanredan izborni rezultat.

Jandroković je na konferenciji za novinare rekao da su ambicije HDZ-a jasne te naglasio da za osječku gradonačelnicu žele svoju kandidatkinju Ivanu Šojat, za novoga župana predsjednika županijskog HDZ-a Ivana Anušića. HDZ želi i većinu u osječkom Gradskom vijeću i Županijskoj skupštini, dodao je.

“Ambicije su visoko postavljene, ciljevi su jasno definirani i vjerujemo da ćemo, uz dobru pripremu i kandidate te snažni HDZ na državnoj, županijskoj i gradskoj razini, to i ostvariti. Nikada nismo pobijedili na izborima za osječkog gradonačelnika, već dugi niz godina nismo imali župana, no, čvrsto vjerujemo da ćemo to promijeniti te HDZ vratiti na mjesto koje mu pripada u Osijeku i osječkoj županiji”, poručio je Jandroković.

Anušić je istaknuo kako je HDZ, u posljednja dva mjeseca, pojačavao organizaciju prelaskom načelnika općina s područja županije i drugih članova koji su prepoznali da je HDZ konsolidiran i spreman preuzeti odgovornost u županiji, a taj proces, dodao je, završava prelaskom dugogodišnjeg člana HDSSB-a i direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje (RRA) Stjepana Ribića.



Ocijenio je kako su njegovim dolaskom dobili kvalitetnog čovjeka, koji će pridonijeti boljem rezultatu na lokalnim izborima i daljnjem radu HDZ-a.

Ribić je istaknuo kako je vjerovao da je HDSSB stranka koja će se najviše zalagati za Slavoniju i Baranju, ali je, nakon 10 godina aktivnog članstva, shvatio da politika “Inati se Slavonijo”, nije donijela očekivane rezultate Slavoniji, već samo nekim pojedincima.

“Od inata nema goreg zanata, formula uspjeha jedino može biti sinergija lokalne, županijske i nacionalne vlasti. Želim pomoći oko Projekta Slavonija, kojemu je Vlada RH dala veliku važnost i prednost, i želim raditi na boljitku naše regije”, zaključio je Ribić.

Na novinarski upit kada će se u Hrvatskom saboru glasovati o tzv. “Lex Agrokoru” te hoće li svi HDZ-ovi zastupnici poduprijeti zakon, Jandroković je odgovorio kako će se rasprava održati u srijedu, da će svi HDZ-ovi zastupnici biti za taj zakon, jer je, nakon rasprave na klubu zastupnika, zaključeno da je to najbolja opcija, koju u ovome trenutku Vlada može ponuditi.

Očekujem da će glasovanje biti u srijedu, ili do kraja ovoga tjedna, dodao je.