HASANBEGOVIĆ UDARIO PO PLENKOVIĆU: ‘HDZ pretvara politiku u moralnu kaljužu, a premijer jeftinim smicalicama radi na koaliciji sa SDP-om’

Zlatko Hasanbegović obratio se javnosti vezano za priključivanje kandidacijskoj listi na lokalnim izborima u Zagrebu. Zbog takvog bi poteza Hasanbegović mogao letjeti iz HDZ-a.

Hasanbegović je zauzeo drugo mjesto na listi nezavisne Brune Esih, a to je premijer Andrej Plenković komentirao jučer, rekavši kako ne može biti član HDZ-a onaj tko na izbore ide na drugoj listi.

PLENKOVIĆ IPAK PRELOMIO, HASANBEGOVIĆA ĆE IZBACITI IZ HDZ-a?: ‘Statut je sasvim jasan i ne dopušta fleksibilnost, dileme nema’

‘Plenković je prije godinu dana pozivao na neposluh’

‘Prevedeno na jezik tadašnjeg trenutka to je bio poziv za neposluh, a zbog kojih Andrej Plenković opravdano nije bio izvrgnut bilo kakvim stranačkim sankcijama. Malo prije toga Plenković je na stranačkom saboru ustvrdio kako stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svojeg člana. Usporedba s tim Plenkovićevim mislima, čiju načelnu ispravnost nisam i nitko ne može dovesti u pitanje, nameće se osobito danas, kada su HDZ i Vlada koju predvodi, kao što smo vidjeli, bili dovedeni u položaj taoca političke sudbine ministra financija, neprijepornog stručnjaka i sposobnog ministra svojedobnog preslagivačkog mandatara, tadašnjeg predsjednika stranke Karamarka te čovjeka koji nikad nije bio član HDZ-a i s kojim sam kao ministar sasvim korektno surađivao i čiji ljudski integritet poštujem’, rekao je na press konferenciji.



‘HDZ se pretvorio u jamca Agrokoru’

‘Taj talački položaj implicirao je i neke druge psihološke i političke poruke i terete jer je stvorio dojam da se stranka u aferi Agrokor pretvara u svojevrsnog jamca i zaštitnika vlasničkih struktura koncerna koji su proizveli cijeli vrtlog gospodarskih, financijskih, poreznih i kojekakvih drugih nejasnoća koje će po očekivanju javnosti imati pravosudni epilog’, prognozirao je Hasanbegović.

‘Politički život je moralna kaljuža’

‘Danima sam si postavljao pitanje smije li HDZ bti doveden u položaj takvog taoca, smije li se bez dubljeg i strateškog promišljanja bespovratno razvrgnuti koalicijski odnos bez obzira na njegova obilježja, a da se na političkom stranačkom obzorju ne nazire neki drugi koji ne bi bio slična politička trgovina bez ikakvog svjetonazorskog utemeljenja. Smije li pozicija HDZ i Vlade ovisiti samo o jednom članu, o čovjeku koji nije član stranke? Onda nakon svega kada je sam predsjednik Vlade bez ikakve konzultacije sa stranačkim tijelima koje su stavljene pred svršen čin izabrao put koji smatram pogrešnim. Smije li se HDZ upuštati u proceduralne kombinacije koje naš politički život pretvaraju u moralnu kaljužu’, optužuje bivši ministar.

‘I onda kad je predsjednik izabrao taj put, koji smatram pogrešnim, danima skupa s mnogim drugim kolegama članovima i pristašama HDZ-a postavljam sebi pitanje: nije li ovo trenutak u kojemu glas savjesti mora imati prednosti pred glasom dijela stranke? Znam da je mnogo lakše onima koje ne muče takva pitanja. U najvećoj hrvatskoj stranci ima mnogo onih koji sa mnom dijele iste bojazni, to je razlog da im izrazim pohvale i zahvalnost. Jer previranja u HDZ-u od istočne Hrvatske preko hrvatskog juga, sve do nedavnih događaja u podružnici na Črnomercu pokazuju da problemi postaju sve teži, a bojazni sve osnovanije. One neće nestati, iako pred njima zatvaramo oči’, kazao je Hasanbegović.

‘HDZ vrije ispod površine’

‘Znakovi nezadovoljstva u stranci vriju ispod površine. Predsjednik stranke je na svoju ruku i bez ikakvih konzultacija sa stranačkim tijelima odlučio ugroziti našu Vladu.

Odlučio sam na kocku staviti svoju političku budućnost, ne želeći da ista bude nečiji hir. Želim zastupati one nacionalne političke vrijednosti na kojima je HDZ sazdan.’

‘Jeftine političke smicalice’

‘U posljednjih godinu i pol u dva navrata su održani izbori za Hrvatski sabor, u dva navrata je hrvatski narod većinsko povjerenje dao HDZ-u, većina hrvatskih državljana je pokazala kako ne želi da ovom državom upravljaju SDP, HNS, IDS, SDSS notornog Milorada Pupovca, Milan Bandić i njemu slični. Svjedoci smo da Plenković sa svojim mentorima i dogovorima ispod stola i jeftinim političkim smicalicama želi koalirati s malim strankama.

Želi u Vladu uvesti upravo navedene stranke, bez obzira na načela HDZ-a. Želi veliku koaliciju sa SDP-om’, rekao je Hasanbegović.

‘Plenković ima svoje ljude za koje lobira’

‘HDZ je imao u svojim rukama Bandićevu sudbinu, ali su ga održali na životu. Isto tako ponižavaju svoje kandidate i u drugim mjestima. Plenković ima svoje ljude i za njih lobira bez obzira na sve. Nametnuo je Prgometa, koji je svoju gradonačelničku kandidaturu najavio prije godinu dana sa svom strankom HRID. Istaknuo sam kako neću sudjelovati u kampanji Brune Esih, ali s posljednjim događajima u Hrvatskom saboru nisam mogao drukčije.

Izbori u Zagrebu prelaze okvire lokalnih izbora. Kandidatura Brune Esih u ovom mraku predstavlja svjetlo. Pokazuje da na političkoj pozornici stasaju novi ljudi neopterećni jugoslavenskom i komunističkom prošlošću’, kazao je Hasanbegović.

Ostaje li u HDZ-u?

Na pitanje hoće li i dalje biti član HDZ-a, Hasanbegović je kazao kako ta odluka nije na njemu.

‘To nije na meni, ja nisam predao ostavku na članstvo u HDZ-u. O tome će kao i o svemu dosad odlučiti osobno Andrej Plenković, vjerojatno uz konzultacije sa Šeksom i Božinovićem, koji je, kako smo čitali, izjavio da HDZ nije prijeki sud. Iako je meni osobno nepoznato u kojem svojstvu je uopće nastupio jer nije član niti jednog tijela. S Plenkovićem sam se kratko telefonski čuo u subotu i nakon toga nismo razgovarali. Interpretacija našeg razgovora bila je na tragu onog što smo čitali, iznio mi je svoje viđenje događaja koji su doveli do ovog nesretnog raspleta i naš razgovor je završio pomirljivo. Stranačka tijela će donijeti odluku’, rekao je bivši ministar kulture.

Naglasio uvjete Esih i Glasnovića

‘Ne bih prepričavao neformalne ad hoc razgovore s bilo kime. Odgovornost za bilo koji scenarij je na onima koji donose odluke. Ne žalim ni u jednom trenutku za onaj rasplet za koji nisam odgovoran, a pogotovo za manipulaciju da se teret pada vlade prebaci na naša leđa.

Pitanje nove stranačke većine i sastava vlade koja će eventualno proizaći će tek biti na dnevnom redu. Esih i Glasnović su jasno istaknuli načela i uvjete pod kojima je nama prihvatljiva ta nova vlada.

Ovdje se ne radi o nikakvim dogovorima već se radi isključivo o ustrojavanju na jasnim načelima Esih i Glasnovića. Ovdje se ne radi o nikakvoj suradnji već o odgovornosti’, rekao je Hasanbegović.

‘Most je kriv za krizu’

Za novu krizu vlasti u Hrvatskoj optužio je donedavnog HDZ-ovog partnera, Most.

‘Most u slučaju pada prve Vlade, kao i u slučaju krize ove Vlade snosi odgovornost. Svima je poznato da sam bio strateški zagovornik dugoročne suradnje Mosta i HDZ-a’, rekao je Hasanbegović.

Na kraju je zaključio kako je on i dalje član predsjedništva HDZ-a te da će o njegovu statusu odlučiti oni koji o tome trebaju odlučiti.

‘Ovo je pitanje stvarnog identiteta HDZ-a’

‘Ovo nije osobni odnos između mene i Plenkovića, ovo je pitanje stvarnog identiteta HDZ-a. Što je HDZ? Je li on isključivo samo franšiza i sekcija Europske pučke stranke i briselskih struktura ili je on neovisan i o toj činjenici, temeljna državna stranka, nadahnuta državnim i nacionalnim interesima. Upravo to će odlučiti o budućnosti HDZ-a, neovisno o ulogama pojedinaca.

Kada vidim epilog cijele ove situacije donosit ću daljnje odluke’, rekao je Hasanbegović.

‘Svoju političku sudbinu ne želim vezati uz hir bilo kojeg pojedinca. Marginaliziran sam u bilo kakvim odlučivanjima’, zaključio je Hasanbegović.