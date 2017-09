HASANBEGOVIĆ SE RAZBJESNIO NA SJEDNICI: ‘To je pokušaj penetracije rodne ideologije u strateški dokument’

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020., koju je predložio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, prihvaćena je u četvrtak većinom glasova (26 za i 19 protiv) na sjednici Gradske skupštine, a raspravu oko te točke obilježio je verbalni obračun ‘ekstremno desnih’ i ‘radikalno lijevih’ oko pitanja je li bolji termin “rodna i spolna” ili samo “spolna” ravnopravnost.

Rada Borić (Nova ljevica) upozorila je da je Bandić u “pet do 12” predložio izmjene prijedloga strategije tako da je iz njega izbacio rodnu ravnopravnost. U pisanom obrazloženju zašto je izbacio termin “rod”zagrebački gradonačelnik Bandić, koji nije prisustvovao raspravi, naveo je da je riječ “o terminološkom usklađivanju pojmova s Ustavom i Zakonom o ravnopravnosti spolova”. Borić pak smatra da je riječ “o Bandićevu dodvoravanju radikalnoj desnici koja protiv pojma ‘rod’ provodi kampanju”.

Hasanbegović: Osobo Borić, no pasaran! Borić: sutra će nestati i nacionalne manjine

“Ovo je pokušaj penetracije rodne ideologije u strateški dokument, a takva ideološka kolonizacija neće proći ni u kojem obliku”, uzvratio joj je Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku, poručivši Radi Borić “osobo Borić, no pasaran!” Borić je replicirala i istaknula kako je vidljivo da se Bandića ponovno ucjenjuje.

“Zabrinjavajuće je da se ovdje preko noći nešto pokušava švercati. Sutra će tako iz dokumenata nestati i nacionalne manjine. Ako nas već vraćate u feudalizam nemojte nas vraćati u Srednji vijek”, ustvrdila je Borić i podsjetila da se pojam roda koristio u strategijama, akcijskim planovima prijašnjih godina.



Tomislav Tomašević iz Zagreb je naš! ironično je poručio Hasanbegoviću da mu je drago što zna (Hasanbegović) raspravljati i o nečemu što nisu ulične ploče.

“Gradonačelnika sada ovdje nema, ali nema veze jer je tu drugi gradonačelnik”, kazao je Tomašević aludirajući na položaj Hasanbegovića unutar koalicije s Bandićem. Ustvrdio je kako je “jasno da je riječ o Bandićevu pogodovanju Neovisnima za Hrvatsku. Mene zanima stav HDZ-a koji je na Vladi usvojio Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2020. godine u kojima se koriste pojmovi poput rodna ideologija.

Tomašević je postavio i pitanje – “kako to može proći na nacionalnoj razini, a ne može na lokalnoj”.

Bruna Esih iz stranke Neovisni za Hrvatsku istaknula je da su oni kao stranka spremni preuzeti odgovornost za brisanje riječi “rod” iz Strategije za razvoj grada.

Višesatna rasprava oko te točke bila je prekinuta jer nije bilo kvoruma, budući da su zastupnici napustili dvoranu.

Mikulić pozdravio donošenje strategije, pojedini zastupnici neozbiljni

Predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) izjavio je novinarima da pozdravlja donošenje strategije. Ustvrdio je kako ga iznenađuje neznanje pojedinih zastupnika o pojedinoj problematici, te kako je “očito da oni shvaćaju da je govornica mjesto gdje bi oni trebali nešto reći da bi se reklamirali”.

Na pitanje da prokomentira izmjene u strategiji vezano za spol i rod, rekao je da “naravno da u svakom dokumentu možemo naći nešto što nedostaje. Mi ćemo biti za donošenje i pozdravljamo svaki puta kada se donose strateški dokumenti. Strategija je ozbiljna visoka razina, nakon toga ‘idu’ provedbeni programi po kojima će se nešto raditi”.

U vezi nedostatka kvoruma i prekidanja sjednice, rekao je da mu je žao što su pojedini gradski zastupnici shvatili ovo neozbiljno.

“Netko vam je dao povjerenje i vi ste plaćeni novcem poreznih obveznika, a napuštate sjednicu i rušite kvorum. Imate niz zastupnika koji na raznoraznim društvenim mrežama i portalima se prepucavaju i drže prodike drugim zastupnicima. Umjesto da za naknadu koju dobiju za sjednicu koriste drugi parlament i tu raspravljaju, a ne da se preko raznoraznih stranica prepucavaju. Bilo bi normalno da to rade argumentirano, da provjere prije nego nešto objave”, ustvrdio je predsjednik Gradske skupštine.

“Ovo je mjesto gdje se raspravlja, a oni se ponašaju kao malo dijete kad mu date pa uzmete čokoladu. Interesantno, nisu vratili ili se odrekli naknade koje dobivaju”, rekao je Mikulić.

Hasanbegović je novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine izjavio kako je “u proceduru upućeno, na prijedlog gradonačelnika, da se iz razvojne strategije izostave određeni dijelovi koji su postojali u radnom materijalu”, koji su, po njegovu političkom mišljenju, ali i po mišljenju skupštinske većine, nametanje takozvane rodne ideologije.

Rekao je da je riječ o nizu “besmislenih, zapravo ideoloških floskula, o poticanju rodno osjetljivoga jezika ne samo u aktima Gradske skupštine i Gradske uprave, već ni manje ni više u javnom govoru”.

“Dakle, riječ je o poznatom ideološkom arsenalu koji se pokušava s određenim nestrpljenjem i prije nego što se to uspjelo u nacionalnom zakonodavstvu, uključujući i raspravu koja nas tek očekuje o ratifikaciji Istanbulske konvencije, zaobilaznim putem nametnuti u konkretan akt grada Zagreba, dakle, razvojnu strategiju. Za to nema razloga. U tom smislu išla je i ova gradonačelnikova inicijativa i nju će, u nastavku sjednice, skupštinska većina prihvatiti”, istaknuo je Hasanbegović.

Borić: Brisanje roda direktna ugroza ljudskih prava

Rada Borić je na pitanje novinara o demonstrativnom napuštanju sjednice rekla da su na prošloj sjednici, kada se opozicija javljala u vezi preimenovanja Trga maršala Tita u Trg Rrepublike Hrvatske, dio pozicije, to jest “gospodin Hasanbegović i njegova, mogla bih reći, svita, izašli van, ne znajući da su time srušili kvorum, a na vrijeme su se vratili”.

“Onda smo, evo, samo iskoristili njihovu taktiku. Mislimo da ih ne moramo slušati budući da je danas bio prevažan dan i kao što je netko rekao, trebao se cijeli dan posvetiti Razvojnoj strategiji grada Zagreba, jer ona to zaslužuje, jer mi kao građani to zaslužujemo. Ponovno moramo baviti ucjenama budući da je nama kao zastupnicima jučer ujutro došao taj amandman ili već gotovo napisana odluka i to odluka napisana jezikom iz kojeg se prepoznalo tko je mogao to predložiti”, istaknula je Borić.

“Dakle, brisanje roda. Sutra će se izbrisati i svi drugi manjinci. Dakle, to je direktno, da se poslužim njihovim jezikom, ugroza ljudskih prava”, zaključila je Borić.