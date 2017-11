HASANBEGOVIĆ O LEX ŠERIFU: ‘Vrijeme je da se taj zakon nazove pravim imenom, a to je ‘Lex Plenković’, evo zašto…’

Kako smo se ponašali u Saboru i bili protiv tog zakona tako ćemo i u Skupštini mada ona o tome ne odlučuje, kazao je Zlatko Hasanbegović komentirajući prijedlog novog zakona čiju doradu traži oporba jer gradonačelnike čini nesmjenjivima.

No, Hasanbegović staje na stranu zagrebačkog gradonačelnika kada su u pitanju tvrdnej da je HDZ sporni zakon radio zbog njega.

SABORSKA OPORBA O ‘LEX ŠERIF’: ‘Lokalni čelnici postaju nedodirljivi i nesmjenjivi’

“Jamčim vam da Bandić nije imao nikakvu ulogu u donošenju tog zakona, njemu odgovara da se u javnosti stvara privid njegove moći i utjecaj na predsjednika Vlade. Ne radi se tu o lex šerifu, lex Opari, Obersnelu ili Komadini, ovaj zakon treba nazivati lex Andrej Plenković. Jedini pravi njegov autor je Plenković i to je izraz njegove političke filozifije, a to je da pod svaku cijenu treba spriječiiti bilo koje prijevremene izbore u bilo kojoj sredini, da nepovoljan rezultat ne bih doveo u pitanje tu lažnu sliku o stabilnosti. Plenković, kad bi mogao, donio bi odluku da se odgode izbori za EU parlament i predsjednički izbori i da se prolongiraju odnosno da se održe tek nakon sljedećih parlamentarnih izbora. To je jedina pozadina onog što se naziva lex Šerif, a vrijeme je da se to nazove pravim imenom – lex Plenković”, pojasnio je Hasanbegović za N1.



Kometirajući Povjerenstvo za Agrokor, Hasanbegović je rekao kako u njegovoj stranci to tijelo smatraju farsom u kojoj svi svjedoci ionako imaju ili različite vrste demencije ili tek selektivno sjećanje. “Sve će to biti jedno veliko ništa”, zaključio je Hasanbegović dodajući kako se i sudski može očekivati beskrajna sudska trakavica.

Na pitanje kako komentira činjenicu da je Vlada preživjela zahtjev za opozivom koji je podnio SDP, odgovorio je: “Vlada je potvrdila jednu vrstu stabilnosti i status quo, to je bila jedna vrsta oporbenog ćorka. Institut opoziva je važan institut koji je na ovi način trivijaliziran.”