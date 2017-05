HASANBEGOVIĆ NAKON IZBACIVANJA IZ HDZ-a: ‘Plenković je poduzeo samoubilački politički potez’

Zlatko Hasanbegović danas je izbačen iz HDZ-a nakon što se priklonio Bruni Esih na njenoj listi za lokalne izbore u gradu Zagrebu.

U intervjuu za N1 otkrio je kako je, prilikom razrješenja Mostovih ministara dao do znanja kakve bi posljedice takva odluka mogla imati. ‘To je bila njegova osobna odluka, on je preuzeo odgovornost, rekao je izrijekom da je to njegova odluka. Sve to što se dogodilo poslije je rezultat njegove odluke. Moje nastupanje poslije je odbijanje preuzimanja odgovornosti za ono za što nisam odgovoran’, rekao je Hasanbegović.

Ipak, u Saboru je svoj glas dao HDZ-u, kako kaže, iz stranačke lojalnosti i državne odgovornosti. ‘U nijednom trenutku kao i kolege Esih i Glasnović nisam htio da se manipulacijom pokuša prebaciti teret na nas koji nismo odgovorni. Nismo htjeli biti optuženi za rušenje Vlade i izazivanje prijevremenih izbora’, rekao je.

A kako se odlučio za listu Brune Esih?

‘To se prelomilo u vrijeme svih tih saborskih događanja, kada sam jasno došao do zaključka da je povućen jedan nedržavnički potez, da je iz parcijalnih i osobnih razloga prekinuto jedno strateško partnerstva, a bez jasnog plana koje će stranke zamijeniti to partnerstvo’, rekao je Hasanbegović.

Dodao je i kako je jasno rekao pod kojim je uvjetima spreman podupirati parlamentarnu većinu, ali i kako je nejasno koje je HDZ-ovo stranačko tijelo donijelo odluku o njegovu izbacivanju iz stranke.

Hasanbegović do danas je stajao iza odluka HDZ-a, kako po pitanju mandatara u vrijeme Tomislava Karamarka, tako i sada po pitanju Zdravka Marića. ‘To su bile odluke stranačkih tijela. I u onom i u sadašnjem slučaju sam ostao u manjini. Zapravo sam smatrao da je pokušaj rušenja vlastite Vlade i prije i sada neracionalan i politički samoubilački potez’, rekao je Hasanbegović.

