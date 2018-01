HASANBEGOVIĆ IZ ZNATIŽELJE POGLEDAO FRLJIĆEVU PREDSTAVU: ‘Bilo mi je zanimljivo vidjeti se sa svinjskom glavom’

Dodao je da o sebi ne misli kao o desničaru, već se smatra osobom širokih shvaćanja, a njegovo političko djelovanje obilježava – sloboda.

Zastupnik stranke ‘Nezavisni za Hrvatsku’ i bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović otkrio je da je pogledao predstavu Olivera Frljića ‘Šest lica traži autora’. Na pitanje Zorana Šprajca u RTL Direktu kako to da je otišao na tu predstavu, Hasanbegović odgovara da je to zbog znatiželje.

‘Morao sam doći pogledati, ima tu možda i elemenata mazohizma’

‘Ima tu možda elemenata i mazohizma, a ima i veze s mojom urođenom znatiželjom. Morao sam doći pogledati. Bilo mi je zanimljivo vidjeti me kako izgledam sa svinjskom glavom, kako me pričešćuje s kokainom biskup Mile Bogović…’, kaže Hasanbegović i dodaje da nije bio šokiran predstavom. A nakon oštrog sukoba sa zagrebačkim HNK, Hasanbegović sada ipak sjedi u počasnoj loži toga kazališta. Rekao je da nikad nije bio u ložama, a sada se tamo našao spletom okolnosti. ‘Zanimljivo je gledati to ozračje uvijek istih lica te neše celebrity scene. Očigledno su preplaćeni na lože i na domjenak’, kaže Hasanbegović.

‘Birači će znati što im je činiti’

Upitan o pojmu kvazilijevičara kojeg često koristi, ovaj bivši HDZ-ovac kaže da su to klišeji koji su izgubili značenje. ‘Kad sam govorio o tome, govorio sam o salonskim kvaziljevičarima koji 24 sata na dan sjede na zagrebačkoj špici i ispijaju kave i troše novac od te “fašističke države” u kojoj žive’, rekao je i dodao da o sebi ne misli kao o desničaru, već se smatra osobom širokih shvaćanja, a njegovo političko djelovanje obilježava – sloboda. Hasanbegović je ranije bio u sukobu i s neprofitnim medijima, a i sada tvrdi da su to parapolitičke i paraideološke platforme koje se ne bi smjele financirati iz državnog proračuna.



‘Nema više toga da se novac dijeli političkim dekretom’, rekao je za RTL Direkt.

Upitan o sudjelovanju na nadolazećim izborima za Europski parlament, Hasanbegović je rekao da do tada još ima vremena, ali da bi svaka ozbiljna stranka morala sudjelovati, a kada je riječ o predsjedničkim izborima, najavio je da će njegova stranka iznijeti svoje stajalište kada za to dođe vrijeme, a birači će znati što im je činiti.