HASANBEGOVIĆ DEMANTIRA PREDSJEDNICU: ‘Nije ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav nego ustaški pozdrav’

U Hrvatskoj se ponovno razbuktala rasprava o tome je li ‘Za dom spremni’ ustaški pozdrav ili pak stari hrvatski pozdrav zlorabljen od strane ustaškog režima Ante Pavelića.

Rasprava je iznova potpaljena kada je koncem prošle godine u Jasenovcu, mjestu gdje se tijekom Drugog svjetskog rata nalazio koncentracijski logor u kojemu su ustaše zatvarale i ubijale neistomišljenike i pripadnike drugih naroda i vjera, postavljena spomen-ploča pripadnicima HOS-a poginulima u Domovinskom ratu. Na ploči se – tko još ne zna – nalazi grb te isprva stranačke i paravojne, a zatim legalne postrojbe s natpisom ‘Za dom spremni’.

Predsjednica: To je stari hrvatski pozdrav

Vremenom su se u javnosti počela iznositi tumačenja po kojima je ‘Za dom spremni’ starohrvatski pozdrav star više stoljeća naspram dotadašnjeg tumačenja da je riječ o pozdravu kojim su se pozdravljali isključivo pripadnici ustaškog pokreta i njihovi simpatizeri u doba NDH.



Svoj obol ovoj žučnoj raspravi ovih je dana dala i predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović ustvrdivši da je ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav, ali dodavši da je “nažalost kompromitiran u vrijeme ustaških dana”.

Povjesničar: To je ustaški pozdrav koji nosi hipoteku

Povjesničar i u zadnje vrijeme sve agilniji političar Zlatko Hasanbegović, bivši član HDZ-a, a sada politički tajnik stranke Neovisni za Hrvatsku, opovrgava tvrdnju predsjednice Republike. Na pitanje smatra li da je ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav, Hasanbegović je Novom listu kazao:

“Nikad nisam tvrdio da je to stari hrvatski pozdrav. Nije. To je ustaški pozdrav i zato sa sobom nosi hipoteku. Osim u jednom slučaju, a to je kad je unutar grba HOS-a pod kojim se ta postrojba borila u Domovinskom ratu.”

Hasanbegović ne negira da su taj pozdrav u uporabu unijele ustaše, ali je protiv toga da se isti zabranjuje.

