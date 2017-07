HARA EPIDEMIJA MIŠJE GROZNICE – UMRLA PRVA ŽRTVA, JOŠ JE 164 ZARAŽENIH: Doznajte simptome bolesti koja može postati vrlo opasna

Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je prvu ovogodišnju smrt od posljedica mišje groznice, opasne virusne bolesti koju prenosi glodavci.

Od komplikacija uzrokovanih mišjom groznicom umrla je ženska osoba iz Slavonije. Na području Hrvatske trenutno su 164 oboljele osobe. Prijašnjih godina nije bilo ovoliko slučajeva zaraze.

Četiri su slučaja zaraze zabilježena u Koprivničko-križevačkoj županiji u manje od mjesec dana. Epidemiolozi navode kako te bolesti na ovom području nije bilo još od 2012.

Prema podacima koprivničkog Zavoda za javno zdravstvo, slučajevi hemoragijske groznice s bubrežnim sindromom (HGBS), takozvane mišje groznice, otkriveni su kod dva pacijenta iz Đurđevca i Koprivince te dvije osobe s područja Kalnika. Radi se o tri žene te muškarcu, starih od 23 do 56 godina.



‘Ovo je mišja godina’

‘Osim u koprivničkoj bolnici, zaražene osobe liječile su se ili se još liječe u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Moglo bi se, dakle, reći da je ovo takozvana mišja godina, iako nije zabilježena posebna najezda glodavaca’, rekla je dr. Danijela Pinter, epidemiologinja koprivničkog Zavoda za javno zdravstvo, prenosi Jutarnji.

Mišja groznica najviše pogađa aktivne osobe koje dolaze u kontakt s životinjama koje prenose bolesti. Među njih spadaju šumski, poljski i žutogrli miš te poljska voluharica. Oni virus prenose izlučevinama.

‘Sve oboljele i one kod kojih se sumnja na oboljenje od mišje groznice obvezno se hospitalizira. To je standarda procedura i kod lakših i težih slučajeva. Kod lakših slučajeva oboljela osoba niti ne zna da je zaražena i može bolest prehodati, a simptomi su slični gripi, tako da možda imamo i više takvih slučajeva, no za njih ne znamo’, objasnila je doktorica.

Simptomi nalik onima koje uzrokuje gripa

Zaraženi mišjom groznicom iskuse simptome slične gripi, a pojavljuju se krvarenje i oštećenje bubrega. Liječenje je simptomatsko. Važno je naglasiti kako virusi u vanjskoj sredini mogu preživjeti tjednima.

Do zaraze dolazi kada osoba udahne prašinu onečišćenu izlučevinama zaraženih šumskih glodavaca. Možete se zaraziti i zagađenom hranom, vodom ili preko nečistih ruku.

Simptomi bolesti obično se javljaju dva do četiri tjedna nakon izlaganja izlučevinama zaraženih glodavaca. Najčešće se kao prvi znak pojavi crvenilo lica i vrata, a ono izgleda slično kao opekline od sunca. Kako bolest napreduje, zbog oštećenja malih krvnih žila mogu se pojaviti znakovi krvarenja na koži, sluznicama te unutrašnjim organima. Nakon toga se pojavljuju znakovi zatajenja bubrega – pad krvnog tlaka te slabo mokrenje.

10-ak posto težih pacijenata podlegne infekciji

Liječenje je simptomatsko, a bolest obično ne ostavlja posljedice. Oporavak može trajati nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Teži slučajevi zahtijevaju bolničko liječenje, a statistika pokazuje kako desetak posto takvih pacijenata naposlijetku podlegne zarazi.