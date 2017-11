HAMED O ‘NAJVEĆOJ PREVARI OD NEOVISNOSTI’: ‘Mirovine nisu ugrožene jer one ni ne postoje niti će se ikad isplatiti’

Nakon događaja u Agrokoru, javnost se zabrinula zbog mogućnosti da su mirovine ugrožene. O svemu se na svom Facebooku oglasio bivši televizijski voditelj Hamed Bangoura.

Hamed je u svojem Facebook statusu 2. mirovinski stup nazvao jednom od najvećih prevara od hrvatske samostalnosti.

‘Vidim da se digla velika frka oko rasprodaje dionica društava koncerna Agrokor od strane mirovinskih fondova. E pa dragi moji korisnici II mirovinskog stupa, inače jedne od najvećih prevara od samostalnosti RH, jedna važna obavijest za vas. Vaše mirovine nisu ugrožene. One jednostavno ne postoje u obliku kako ih vi zamišljate. Radi se o skupu knjigovodstvenih operacija u kojima su mirovinski fondovi kupovali 2/3 obveznica RH (rejting smeće), kao i dionice na domaćem tržištu, čitaj Ledo, Jamnica i slični…(ponovno rejting smeće), a sve zajedno je služilo i služi kao kasica prasica za genijalce’, napisao je.





Poručuje građanima da za mirovine nema straha jer one ionako ne postoje.

‘Dakle nema straha za Vaše mirovine jer one ni ne postoje i nisu i nikada neće biti ugrožene, jer vi do svog novca u II stupu ne možete doći. Inače mirovine se iz tog stupa ne isplaćuju niti će se ikada isplaćivati. Jedini način da se ova prevara u kojoj samo na upravljanju tim fondom mirovinci zarađuju goleme provizije završi jest da se isti ukine, a imovina iz tog II stupa vrati građanima za poravnanje njihovih dugova, odnosno prijeboj s bankama. Onima kojima to nije potrebno, jer nemaju dugove, obveznice i dionice u ovoj smeće varijanti vratiti kroz Središnju depozitarnu agenciju ili SDA, pa da ljudi sami upravljaju sa svojim portfeljem tj. već dobrano obezvrijeđenim vlastitim novcem. No za tako nešto napraviti treba imati i malo hrabrosti, dalekovidnosti i širine za odmaknuti se od postojećih i već viđenih ekonomskih rješenja’, zaključio je Hamed Bangoura na svojem Facebook profilu.