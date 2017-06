HAMED BANGOURA NAJAVIO ULAZAK U POLITIKU: ‘Ne zanimaju me nikakvi egotripovi, revolucije, fotelje…’

Bivši televizijski voditelj Hamed Bangoura često na društvenim mrežama dijeli svoje mišljenje i stavove vezano za aktualne događaje u društvu, a danas je napisao poduži status u kojem je najavio ulazak u politiku.

Bangoura, koji smatra ako trenutno ne spada na političku scenu u Hrvatskoj, najavio je ulazak u taj svijet, no nije precizirao kada će to učiniti.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Vrlo važno da pročitate do kraja: Dragi moji FB prijatelji, prijatelji iz stvarnog života i svi ostali koji ste se na bilo koji način ikada pratili moj rad ili bili sa mnom u kontaktu.



Iz svih mojih dosadašnjih istupa, a posebno posljednjih, primjećujete da se bliži trenutak u kojem ću najaviti svoj ulazak u politiku. Zapravo u nju sam već ušao još 2011., samo nikada nisam to “ovjekovječio” nekakvim formalnim mjestom na nekoj listi. Razlog zašto je tome tako je jednostavan, baš kao što je sve u životu jednostavno. I pored svih službenih i neslužbenih ponuda ja ne pripadam svijetu koji se u ovom trenutku nudi na političkoj sceni Hrvatske.

Ozbiljne namjere

Zato već 6 godina stvaram svoj svijet u suradnji s ljudima koji taj svijet vide baš kao i ja, a u centru tog svijeta je čovjek. Nebitno je li on crn, žut, ljubičast, vjernik, nevjernik i što ti ja sve znam. Bitno je da je čovjek i da jedino na čijoj strani mislimo biti je na strani ljudske duše. Znam da ste nestrpljivi da vidite o čemu se radi i mislite si koliko je ozbiljna moja namjera za skakanje u ovu političku baruštinu, a najviše što to meni uopće treba?

Dakle da Vas umirim i da Vam djelomično odgovorim na Vaša pitanja. Moja namjera je vrlo ozbiljna, kao i svih koji godinama, naglasak je na godinama, radimo na tome. Ne zanimaju nas nikakve fotelje, nikakvi egotripovi, nikakve revolucije, već evolucija i isključivo rad na stvaranju države jednakih prava i obaveza, kao i mogućnosti za sve, a ne samo za neke.

Objavit ću dokument

Dokument koji ću objaviti u trenutku kada 100% odlučim ući u političku Arenu, bit će vrlo jasan i odgovoran. Svi, ali baš svi koji ga pročitaju od prve do zadnje rečenice, a ne samo naslove i podnaslove shvatit će da se radi o dokumentu koji je pomno promišljen. Iz istog će biti jasno vidljivo tko sam zapravo ja osobno, baš kao i moji suradnici i neće biti trenutka sumnje u to da ćemo od pojavljivanja govoriti istinu i samo istinu. Svi koji ga pročitaju shvatiti će i koja je njihova uloga, baš kao i svakoga od nas/vas u promjenama koje svi želimo da se dogode.

U svakom trenutku će Vam biti jasno da želimo u fer političkoj borbi pobijediti, jer to ćemo i učiniti, pošto smo sigurni da će narod prepoznati ono što ćemo ponuditi. On je već napisan, a trenutak u kojem će ugledati svijetlo dana bit će određen trenutnim kretanjima na političkoj sceni Hrvatske. Svi koji me pomno prate znaju da sam u 99% svojih predviđanja bio vrlo precizan. Kako sam po pitanju nekih stvari precizan ali i velika picajzla, tako i trenutak objave će biti onda kada mi to zajednički odlučimo.

Priključite se

Oni, koji ne žele čekati imaju nekoliko političkih opcija kojima se mogu odmah priključiti, baš kao i oni koji misle da se mi tu nešto zezamo. Svi koji me poznaju znaju da se nikada nisam prodao, da što mislim to i govorim i da svakoga gledam ravno u oči. Nikada nisam ni pomišljao ući u politiku, a kada uđem moj motiv će se jasno znati, a on nije nikakve privilegije i statusi, već isključivo budućnost svih nas, naše djece, mladih, studenata, ali i naših roditelja, koji nisu zaslužili da nakon cijelog svog radnog vijeka životare.

Svi koji me i osobno poznaju, znaju i poznaju povijest moje obitelji, a ona je takva da bilo kakve ideologije, osim onih zdravo razumskih ne mogu utjecati na mene. Također znaju da ću u trenutku ulaska u politiku imati jasne stavove o svemu i da svi smiješni napadi poput “estradizacije” politike i ostale gluposti koje će se dogoditi neće imati baš nikakvog utjecaja na mene. Iza mene i mojih suradnika kojih je već jako mnogo će govoriti naša djela, naši obrazi i činjenica da ćemo na svako vaše pitanje govoriti istinu i samo istinu.

Iskrenu emociju ne može pružiti svatko

Mi smo ljudi koji uključuju, a ne isključuju svoje sugrađane u sve procese našeg djelovanja. Zato odmarajte se i budite mirni. Mi godinama govorimo stvari koje sada pokušavaju govoriti neke političke opcije, ali ono što oni nemaju i ne mogu ponuditi, a u to se kunu je iskrena emocija. Iskrena emocija, a ne ona politikantska, dobiti će sljedeće parlamentarne izbore. Ne nekakva lažna koju 26 godina na političkoj sceni prodaju oni koji kad od naroda dobiju povjerenje u sekundi zaborave na taj isti narod. Iskrenu emociju ne može pružiti svatko. Mogu je pružiti samo osobe čistoga srca’, napisao je Bangoura.