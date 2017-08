HAMED BANGOURA DIGAO TLAK GORDANU MARASU: Uskoro je krenuo žestoki Facebook okršaj ‘wannabesa’

Bivši televizijski voditelj Hamed Bangoura koji često komentira društveno-političke događaje, a najavio je i ulazak u političku arenu, danas je digao tlak SDP-ovom Gordanu Marasu.

Posljednja Hamedova objava ozbiljno je uzrujala Marasa. Naime, Bangoura je Marasa nazvao ‘wannabe socijaldemokratom’, što je SDP-ovca dobrano iživciralo pa je ubrzo reagirao podužim statusom.

Bangoura je nastavio priču o porezu na nekretnine, koju je komentirao prije nekoliko dana i prikupio mnoštvo lajkova publike na Facebooku.

HAMED BANGOURA O NOVOM POREZU: ‘Nemrem si pomoć. Brojke su neumoljive i ljude treba osvijestiti…’



‘Zanimljivo je da se nakon onog mog posljednjeg statusa o porezu na nekretnine podigla lijepa prašina, pa su se sada odjednom probudili uspavani politički divovi koji bi organizirali referendum ili su naglo protiv tog poreza. Tako se odmah vjerodostojno javio Gordan Maras ministar u Vladi koja je ispred SDP-a i predložila taj zakon?! Sad bi on nešto o tome govorio. Kuco, rekli bi ovdje u Dalmaciji. Nadalje tu je Božo Petrov koji bi opet malo piškio i kakio pa je i on na neki način protiv tog zakona, a glasao je za njega u Saboru i bio dio Vlade RH koja ga je podržavala.

Ima tu još nekih koji se javljaju, a nisu se udostojili ni pojaviti kad se u Saboru s 81 glas za, 3 protiv i 2 suzdržana isti izglasao. Curke, nitko od Vas, kao ni Vaše stranke nisu više vjerodostojni organizirati taj niti bilo koji drugi referendum, a posebno ne Gordan Maras aka Wanna be socijaldemokrat, jer ste jednostavno dio sustava Rodijačkog kapitalizma, s HDZ-om “najvjerodostojnijom” strankom u povijesti čovječanstva na čelu. Zato NE vjerujte niti jednoj političkoj opciji ili političaru koji trenutno postoji i želi dobiti jeftine političke poene javljajući se kako će sada organizirati ovaj referendum.

A vi politički magovi radije zaustavite ovu priču pod hitno. Lex Agrokor počinje pokazivati svoje pravo lice upravo kroz ovakve tajne sastanke. Tko zna koliko ih se još dogodilo ili događa u ovom trenutku. Ljubazno molim institucije da dobro otvore oči. Ovdje se događa nešto više od puke zainteresiranosti za kupovinu neke klinike, viletine ili Belja. Nemoj poslije da bude da Vam nismo napomenuli’, napisao je Hamed.

Maras se naljutio i objavio odgovor Bangouri.

‘GO HAMED, GO! Jedan od jačih (ili wannabe kako bi on rekao) opinion makera naših prostora, Hamed Bangoura, me prozvao zbog reakcije o porezu na nekretnine. Da skratim, u svisuoniisti postu, ne valja mu kad reagiraš, ne valja mu kad ne reagiraš.

Govori da je SDP predlagao taj porez što nije istina, dalje od Linićevih izrečenih ideja i planova nismo otišli. Otišao je Linić. Pogotovo to ovako nije trebalo izgledati.

Što se tiče ove HDZ porezne reforme pokušali smo je zaustaviti tako da ne bude kvoruma pri glasanju. Zato je bilo 80+ zastupnika u sabornici. Većinu su tada HDZ-u držali Most i manjinci.

Puna mi je kapa (da budem pristojan) više logike da su svi isti i da zbog toga što sam bio ministar ne bi smio ništa govoriti. Samo netko neupućen, zločest ili zlonamjeran može reći da su ove HDZ vlade bolje od one u kojoj sam ja sjedio.

Predlažem Hamedu da se kandidira na slijedećim izborima i tako spasi Hrvatsku. Dok se to ne desi, oprostite mi, ali ja ću se i dalje boriti kako znam i umijem. Pa kome pravo, kome krivo!’, objavio je Maras.