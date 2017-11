HAKERI U LOVU NA PEDOFILE OTKRIVAJU: ‘Uklonili smo pornić snimljen u WC-u škole u Zagrebu’

Grupa hakera osvetnika zove se Operativni centar (Task Force) i bavi se lovom na pedofile, u našoj zemlji i drugdje u svijetu. Riječ je o pojedincima, kompjutorskim znalcima, koji svjesno rade kaznena djela, provaljujući pedofilima u računala i Facebook profile. Na taj način skupljaju podatke te potom počinitelje prijavljuju policiji.

Podatke o čak 26 hrvatskih pedofila koje su otkrili uskoro će proslijediti pravosuđu, a detalje o tome kako funkcionira ova skupina vrhunskih i anonimnih hakera, u razgovoru je otkrio jedan član te neformalne grupe za 24 sata.

On se Task Forceu pridružio 2008. kad je osnovana ta neformalna grupa vrhunskih hakera koji su svoje vještine odlučili iskoristiti za pomoć zajednici i maloj djeci i tako neslužbeno pomagati policiji i pravosuđu. Grupa nema svoju fizičku adresu na koju im se možete javiti, a njihovi članovi nalaze se diljem svijeta te iako svoj točan broj ne navode, otkrili su kako zapravo izgleda njihova borba protiv pedofila.

Rade po principu: ‘Uzmi stvar u svoje ruke’

“U prvoj radnoj grupi je tim stručnjaka koji direktno provaljuje u servere i računala, uklanjaju pedofilski sadržaj s interneta, detektiraju i lociraju monstrume te pokušavaju utvrditi njihov identitet. Druga grupa radi na odvraćanju pozornosti tih kriminalaca te ih mami metodama koje ne žele otkrivati. Treći tim radi na razvoju programa uz pomoć kojih napadaju računalne sustave”, rekao je haker za spomenuti portal kojeg je novinar u članku nazvao (lažnim) imenom Ivo.

Hakeri su tako uspješno izradili alate za neprimjetno upadanje u mobitele sa sustavom Android. Ivo je ispričao i što ga je motiviralo na sudjelovanje u lovu na pedofile.

“Sama ideja o grupi nastala je po principu “uzmi stvar u svoje ruke”. Pedofilija je najgori oblik kaznenog djela, a kod nas neki dobiju rad za opće dobro. Zato djelujemo ispod radara i uglavnom tijekom noći”, rekao je.

Zbog uznemirujućeg sadržaja često povraća, ne može jesti i spavati

No, u Hrvatskoj se susreću s problemom loše opremljenosti pa je hrvatske članove grupa željela isključiti iz svjetske organizacije, no time bi borba protiv pedofila u Hrvatskoj snažno pala. Trenutačno se tako bore s financijama, a zbog svojih metoda, ne mogu tražiti novac preko natječaja za tvrtke, udruge ili preko nekih drugih fondova.

“Ne znaju hrvatski pa im je to jedna od prepreka. Borimo se sačuvati sve što smo napravili, no ne znam dokad ćemo izdržati. Radimo po cijele dane, spavamo jedva sat vremena i to za uglavnom za tipkovnicom. Sve to utječe i na naš organizam”, tvrdi Ivo.

Posebna meta im je dark ili deep web, na kojem pedofili razmjenjuju monstruozne fotografije, videe i savjete, no da bi takav sadržaj uklonili potrebno je puno vremena i rezultat nije uvijek uspješan.

“Mi ne možemo doći do svake informacije pa nam se uglavnom javljaju roditelji, prijatelji i učitelji koji žele pomoći djeci. Tako smo s jedne stranice uklonili porno video snimljen u WC-u jedne zagrebačke srednje škole. Ipak, ne možemo jamčiti da je zauvijek nestao jer ju je netko mogao kopirati prije naše akcije. To ne možemo znati. Zbog viđenih razgovora i snimki nekada uopće ne mogu spavati. Prije i poslije posla ne mogu jesti jer zbog sadržaja često povraćam”, iskreno je priznao.

S interneta uspješno uklonili i pornić snimljen u Wc-u jedne zagrebačke srednje škole

Kad bi morao izdvojiti najgore s čim se dosad susreo, bio bi to priručnik “Kako biti pedofil”.

Pisan je na engleskom i ima oko 200 stranica s detaljnim opisima bolesnih umova kako usvojiti dijete kao pedofil, kako obraditi dijete da se ne osjeća ugroženo i kako ukloniti dokaze. Oni to dijele među sobom, a samo je pitanje vremena kad će se pojaviti i na hrvatskom”, objasnio je.

Ivo je rekao i da je razočaran suradnjom sa hrvatskom policijom.

“Zbog informacija koje smo poslali srpskom MUP-u, oni su bili strašno zahvalni i čak su oformili posebnu skupinu koja će samo raditi na tim zločinima. Hrvatski MUP još nije prstom maknuo”, ustvrdio je.