GUVERNER HNB-a OTKRIO MOŽE LI SE SPASITI AGROKOR: ‘Pričaju da se nije znalo što se događa… Tko u to vjeruje?’

Guverner Hrvatske narodne banke dao je intervju u kojem je komentirao krizu u najvećoj hrvatskoj kompaniji Agrokor.

Ponovio je kako HNB nije odgovoran za nastalu situcaiju, odgovorivši tako na kritiku Gorana Marića, ministra državne imovine, koji je kazao kako HNB nije nadzirao banke.

‘Ne znam tko što misli, ali oni koji misle da je HNB odgovoran za nekakvo nenadgledanje situacije u bankovnom sustavu su na potpuno krivoj adresi. Naime, oni bi prvo trebali nešto naučiti, a onda i shvatiti da je HNB upravo onaj koji je zaslužan za to da ova sad situacija s koncernom Agrokor se nije prelila u sistemsku bankovnu krizu i u veću krizu i troškove, kako za hrvatske dobavljače, tako i za cjelokupno gospodarstvo.

‘HNB je rješavao ono što se njega ticalo’

Gledajte, ovdje se radi o problemu koji je nastao u realnom sektoru. Znači, prvenstveno u poduzećima koja su u to bila uključena. Onaj dio koji se tiče HNB-a, a to su banke, smo mi rješavali. Znači, mi smo od 2012. godine, tijekom nadzornih kontrola banaka, ustanovili da se koncern Agrokor pojavljuje u smislu prevelike izloženosti banaka u nekoliko banaka. I počeli raditi rješenja, nalažući bankama da smanje svoju izloženost prema Agrokoru. Tada su počeli širiti krug onih koji, da tako kažem, nose novac u Agrokor, pa su to radile ne samo banke direktno, nego isto tako kreditirajući poduzeća, tvrtke itd.’, rekao je Vujčić u Dnevniku Nove TV.



Vujčić kaže kako to HNB nije mogao navesti u svojim izvješćima te tako upozoriti politički vrh na takvo stanje.

‘To je zaštićeno supervizorskom tajnom’

‘Ne, to je supervizorska tajna. Znači, mi radimo svoj posao i ne možemo nikada iznositi podatke o određenim bankama, kao ni o određenim poduzećima. To je zaštićeno supervizorskom tajnom, ali danas pričati da se nije znalo što se događa oko koncerna Agrokor… Tko u to vjeruje? Ta kolektivna amnezija je vrlo zanimljiva’, rekao je Vujčić te naglasio kako su svi sve znali – i Agrokor, i dobavljač, banke, te faktorinzi.

Priznao je da je i on sam to znao.

‘Pa naravno, jer mi smo radili svoj posao. Mi smo ograničavali ono što je zadaća HNB-a – izloženost domaćih banaka prema onome što smo mi definirali kao rizik Agrokora. A to nije bio samo rizik Agrokora, nego se, u kasnijim fazama, sve više širio krug poduzeća koja smo mi stavljali pod rizik Agrokora i onda ograničavali mogućnost kreditiranja banaka i tih poduzeća, uključujući sve faktoringe. Mi smo sve faktoringe bili stavili pod rizik Agrokora i zabranili daljnje financiranje domaćih banaka’, objasnio je guverner HNB-a.

Ima još nade za Agrokor

Na pitanje misli li je li moguće spasiti Agrokor, Vujčić je odgovorio:

‘Pa ja se iskreno nadam da je to moguće. Ja bih rekao čak, gledajući ekonomski, da je to moguće. Međutim, isto tako zbog komplicirane situacije tamo i nekih stvari koje sam čuo, ali nisam vidio, postoji značajan dio pravnih rizika’, rekao je Vujčić.

Komentirao je i kaznenu prijavu koju je Mostova Miro Bulj podigao protiv njega.

‘A to je jedna dražesna osoba koja bi isto tako trebala malo proučiti što se događa prije nego što priča stvari koje… Ja ne znam kako bih uopće komentirao ako netko kaže da je guverner Vujčić odnio Todoriću 10 milijardi mjenica… To je takva besmislica da ne zaslužuje komentar’, rekao je.

Zanimljivo je da je HNB odavno shvatio da Agrokor tone prema dnu. Kako tvrdi Vujčić, prve crvene lampice upalile su se 2012., dok je vrhunac bio prije otprilike divje godine, kazao je.