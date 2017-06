‘GUGLAJTE BURU! NAJOZBILJNIJE! GUGLAJTE!’: HGSS napisao još jedno urnebesno pismo turistima

‘Dragi turisti, mi smo Hrvatska gorska služba spašavanja, guglajte nas. Možda ćete nas trebati. Nadamo se da nećete’, riječi su kojima počinje obavijest HGSS-a objavljena na Twitteru svima onima koji ovog ljeta dolaze u Hrvatsku.

Objavom, kako kažu, žele upozoriti turiste na nekoliko situacija u kojima će se možda naći tijekom svog boravka u Hrvatskoj.

‘Tijekom vašeg posjeta, posebice ako preferirate provoditi vrijeme u prirodi (a mi u Hrvatskoj to imamo, puno prirode! Koja je super! Ogromna! Najbolja ikad!) molimo vas da obratite pozornost na nekoliko stvari’, napisali su iz HGSS-a, a na to dodali još nekoliko zanimljivih uputa, na njima svojstven način.

Dear tourists, it's that time of year again…

‘Zrak je čist, nebo je plavo, more je odlilčno, planine su visoke i onda se vi izgubite. Koga ćete nazvati? 112 (broj za hitne slučajeve u Hrvatskoj), a ne Istjerivače duhova. Bez obzira na to što vas iznimno cijenima, a nadamo se da i vi cijenite sebe, molimo vas da ne precijenjujete svoje sposobnosti. Obično počne s dobrom zabavom, a završi tako da vas mi vozimo kući. Zvuči kao ljubavna pjesma no to nije to. Bilo bi nam draže da uživate u odmoru zajedno s nama.

U trenutku kad na sebe navučete japanke, isključite mod za penjanje. Vjerujte nam. U slučaju da idete planinariti, molimo vas, vodite računa o tome da vam baterije na mobiteljima budu pune i ne trošite ih na nepotrebne stvari. Tvitati o onome što ste vidjeli možete i kada se sretno spustite na točku s koje ste krenuli.

Voda znači život. Hidratizirajte se. Vodite računa o tome.

Snimanje selfija na rubu litice može biti posljednja stvar koju ste činili prije nego ste shvatili da kad padate zapravo letite. Molimo vas, svi izgledate dobro, olabavite malo s tim selfijima. Ionako ih ne trebate toliko.

Ukoliko mislite da ćete se naći u nekoj nevoji tamo gore u planinama i gorama ili u bilo kojem dijelu Hrvatske, vjerojatno hoćete. Ne ustručavajte se tražiti pomoć. Naše spasilačke ekipe, među kojima i HGSS će vam pomoći. No stvar je u tome da mi nemamo sposobnosti čitanja misli. Probali smo, ali nam ne ide. Stoga, koristite telefone kada se nađete u nevolji i #112, upamtite!

Guglajte riječ bura. Najozbiljnije. Guglajte!’, objavili su iz HGSS-a.