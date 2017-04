GRMOJA IZNIO TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN PLENKOVIĆA I MARIĆA: ‘Od 2007. porezni nadzor nije ušao u Agrokor, a premijer i ministar su to znali’

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja rekao je u četvrtak da od 2007. porezni nadzor nije ušao u Agrokor d.d., vrijedan 50 milijardi kuna, dok se istovremeno zbog tri kune viška u blagajni teroriziraju ugostitelji, a premijera Andreja Plenkovića optužio je da “štiti ‘gazdu'”.

Na početku današnjeg zasjedanja Sabora zastupnik Mosta Nikola Grmoja zatražio je stanku u ime Kluba stranke te pojasnio je kako će iznijeti važne informacije o krizi u Agrokoru. “Tražim stanku u ime Kluba Mosta zbog novih informacija koje će baciti novo svjetlo na situaciju oko Agrokora i jučerašnji potez premijera Plenkovića”, kazao je Grmoja, nakon čega su stanku zatražili i SDP i HDZ, a potom im je ona i odobrena na 10 minuta.

Po povratku se Grmoja obratio zastupnicima.

OREPIĆ: ‘Ovo je uzurpacija vlasti, narod treba reagirati! Plenković ne štiti ministra Marića nego jednog drugog člana Vlade…’



“Premijer Plenković je prije nekoliko dana bio upoznat s informacijama koje smo mi imali i zbog kojih smo tražili da ministar Marić ode. Ministar Marić nije obavljao svoj posao, došao je iz Agrokora i u godinu i pol koliko je ministar porezni nadzor nije ušao u koncern Agrokor vrijedan 50 milijardi kuna, dok se za tri kune ljude terorizira i ulazi u druge firme”, kazao je Grmoja dodajući da porezni nadzor nije u Agrokor ušao od 2007. godine.

“O kakvoj državi i institucijama pričamo? Je li ovo Republika Hrvatska za koju su se borili branitelj ili je to Hrvatska koja je ‘gazdin’ feud u kojoj porezni nadzor ne želi ući, a ministar financija to zna i ne daje nikakav nalog. Premijer koji je upoznat s time štiti ministra, a smjenjuje tri ministra koji rade svoj posao. O kakvoj mi to kolegijalnosti pričamo? “, kazao je Grmoja dodajući kako premijer treba štititi zakon, a da je on štitio ministra.

Grmoja je također kazao kako je jasno zašto je Porezna odbijala dati informacije o dugu Agrokora ističući kako nije ni mogla znati koliki je dug.

“Porezna uprava je odbijala dati informaciju koliki je dug Agrokora, a sada znamo i zašto, vjerojatno nisu znali koliki je jer nisu ni ušli. Plenković je odlučio štititi gazdu i ministra financija. Tri ministra će vrlo rado napustiti ministarstva kada u Saboru budu imali 76 ruku za to. Znamo da smetamo, ali nastavljamo borbu”, poručio je Grmoja dodajući kako neće kočiti državu.

Plenković k’o križanac Sanadera i Karamarka

U raspravu se potom uključio Gordan Maras iz SDP-a. “Plenković umjesto da pokaže 76 glasova zastupnika ponaša se na nedostojan način za premijera. Govori ‘pokazat ću vam’, ‘sutra ćete vidjeti’, a u biti je nema'”, rekao je Maras dodajući kako ga to podsjeća na situaciju od prije 6-7 mjeseci kad je to govorio bivši čelnik HDZ-a Tomislav Karamarko.

Plenkovića je pozvao da pokaže većinu u Saboru ili da odstupi i podnese ostavku, dok je predsjednika sabora Božu Petrova pozvao da što prije pozove raspravu o minsitru financija Zdravku Mariću “kako bi se pokazalo da nisu nelegalni smijenjeni ministri nego on koji nema većine u Saboru”.

“Drago mi je da su gospoda iz Mosta uvidjeli da se sve ovo radi zbog jedne firme i uskog interesnog kruga ljudi iz ’90tih koji upravljaju Hrvatskom od vremena privatizacije. Jedino u dva mandata SDP-a su imali određenu kontrolu i nisu mogli radit što hoće”, rekao je Maras dodajući kako mu sve izgleda kao da se izvršni direktor Agrokora preselio u vladu te je tek promijenio lokaciju.

Treba, kaže, prekinuti “šibicarenje koje je Plenković jučer započeo sa ‘imam-nemam'”.

“To je tipičan model HDZ-a, skupiti, kupiti koga možemo kako imamo većinu.

Kad gledam Plenkovićaimam osjećaj da slušam Karamarka. Samo je izgled drugačiji. Izgleda mi kao križanac Sanadera i Karamaarka. Misli da je nezamjenjiv kao Sanader, a trguje i šibicari kao Karamarko”, poručio je Maras.

Rasprava o opozivu ministra Marića u srijedu

Na Grmojine navode, pak, odgovorio je HDZ-ov zastupnik Branko Bačić.

“Ako je to krucijalni razlog zašto Most nije podržao ministra Marića, onda je to ‘tresla se brda rodio se miš’. Porezna uprava mora biti neovisna. Ne znam odakle vama kada i gdje porezna vrši nadzor. A ako je točan podatak da porezni nadzor nije bio u Agrokoru od 2007. onda postavljam pitanje svim ministrima od tada zašto. Mi u HDZ-u to ne znamo”, kazao je Bačić braneći premijera.

“Nije točno da ministar odstupa kada mu Sabor izglasuje nepovjerenje nego kada mu premijer izglasuje nepovjerenje”, istaknuo je Bačić i pozvao predsjednika Sabora Božu Petrova da se ogradi od ministra Orepića jer on više nije ministar.

Petrov je potom kazao kako će rasprava o opozivu ministra Marića biti u srijedu te pozvao saborske zastupnike da ako žele srušiti predsjednika Sabora dostave potrebne potpise kako bi se i ta točka stavila na dnevni red. “Sabor daje povjerenje Vladi, a ne Vlada Sabouru”, zaključio je potom Petrov.

Razrješenje predsjednika Sabora može zatražiti saborski klub ili najmanje 40 zastupnika. Klub HDZ-a već prikuplja potpise za smjenu Petrova.

