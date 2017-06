GRMOJA ZABRINUT ZA METKOVIĆ: ‘Vraća se ekipa zbog koje me strah što će biti s gradskim financijama’

Kandidat za dubrovačko-neretvanskog župana Nikola Gromoja u nedjelju navečer je u Dubrovniku rekao kako se ne boji za Most, jer to treća politička snaga koja na razini države ima 9 do 10 posto potpore, on je dobio 37 posto glasova, a u Županijskoj skupštini 11 je Mostovih vijećnika.

Nikoli Dobroslaviću (HDZ) čestitao je na osvajanju novog mandata.

“Čestitao bih mojem protukandidatu na novom mandatu. Znao sam da je favorit s obzirom da je Most imao samo jedan grad u županiji, a HDZ kao najjača politička snaga drži većinu, a danas je dobio i Dubrovnik”, rekao je Grmoja.

“Nije mi odgovarao protukandidat u Dubrovniku. Znao sam da birači koji bi mi možda dali glas neće izaći u većoj mjeri, a Most je opcija koja je gurala ‘lex Vlahušić’, pa je bilo iluzorno očekivati da će HNS-ovi glasači meni dati glas u većoj mjeri. Ali s obzirom da je Most treća politička snaga, koja na razini države ima 9 do 10 posto, a ja sam dobio 37 posto te imamo 11 vijećnika u Županijskoj skupštini, ovo smatram velikim uspjehom” rekao je on.



“Što se tiče Metkovića, s obzirom da se Most etablirao u treću političku snagu, taj gubitak nam neće puno značiti. Žao mi je zbog građana jer se vraća ekipa zbog koje me strah što će biti s gradskim financijama, projektima koje smo pokrenuli, investitorima koji su najavili dolazak. Ostavljamo im grad bez kreditne zaduženosti te koji redovno isplaćuje plaće, s milijun i nešto kuna na računu, a naslijedili smo ogromna dugovanja” ocijenio je Grmoja te dodao kako se ne boji za Most.

“Imali smo protiv sebe udružene Jamba i HDZ, a oni najbolje znaju jesu li pobijedili u Metkoviću i koliko su ljudi doveli sa strane. Oni znaju je li ta pobjeda moralna. Legalna jest i naravno da kao legalist čestitam novom gradonačelniku Metkovića”, zaključio je Grmoja.