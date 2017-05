GRMOJA: U redovima HDZ-a vlada nervoza, proizvode klasične spinove

Mostov kandidat za dubrovačko-neretvanskog župana Nikola Grmoja rekao je u Dubrovniku da su tvrdnje HDZ-a da je Most za ukidanje te županije klasični spin prije izbora.

“To je klasični spin pred izbore. Neka mi Mato Franković, Branko Bačić i Nikola Dobroslavić nađu izjavu nekoga iz Mosta da smo mi za ukidanje Dubrovačko-neretvanske županije. Mi smo rekli kako je potrebno provesti analizu cjelokupnog ustroja Republike Hrvatske, broja općina i gradova, a moguće i nekih jedinica regionalne samouprave. Ako postoje neke jedinice koje su neodržive, onda treba razmišljati o njihovom ukidanju”, rekao je Grmoja.

Ustvrdio je kako u redovima HDZ-a vlada nervoza, a vjeruje da će Mostov kandidat u Dubrovniku Maro Kristić ući u drugi krug izbora.

“Vidimo kako velika nervoza vlada u redovima HDZ-a, pozivaju se na nekakve ankete iako sve ankete pokazuju kako Most uvjerljivo pobjeđuje u Metkoviću, pa tako i da u Dubrovniku Maro Kristić ulazi u drugi krug. A onda – ako u drugi krug uđe Mato Franković – on nema nikakve šanse”, ocijenio je Grmoja te dodao da se Most u slučaju ministra financija Zdravka Marića nije svrstao na stranu SDP-a, nego zdravog razuma.