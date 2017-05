GRMOJA OTKRIO ŠTO JE PRETHODILO RASKOLU: ‘Plenković je znao da izlazimo iz Vlade ako Marić ne padne’

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja gostovao je sinoć u emisiji Veto na N1 televiziji rekavši kako bi u slučaju opoziva ministra financija Zdravka Marića premijer Andrej Plenković trebao dati ostavku.

“Ne mogu to prognozirati u ovom trenutku hoće li Marić nakon rasprave i glasanja biti i dalje ministar financija, ali ako sutra padne Marić, Plenković treba sam podnijeti ostavku jer to će biti dokaz da on većinu koju je najavljivao zaista nema. On je čvrsto inzistirao na njemu, a o daljnim postupcima u Saboru ako Marić padne, a Plenković ne dade ostavku, morat ćemo se zajednički složiti s drugim zastupnicima. Ako i padne vlada postoji mogućnost da Plenković dobije 30 dana za neku novu većinu. No, mi se ne bojimo novih izbora niti preslagivanja. Spreman sam i ne biti zastupnik, jer možda ćemo i mi biti gubitnici, ali obraz nećemo izgubiti”, rekao je Grmoja.

GRMOJA DAO IZJAVU PRED SABOROM: ‘Očito je, Plenković je prevario građane. Svjedočili smo tome’

“Božinović je govorio da ima šanse da se Marić povuče”

Odluku o Mariću predsjedništvo Mosta je, po Grmojinim riječima, jednoglasno donijelo prije desetak, a prihvaćena je i na sastanku stranačkih tijela.



“To sam u pretprošli petak priopćio i predstojniku Ureda premijera Davoru Božinoviću kojem sam na tom sastanku iznio sve planove Mosta. U HDZ-u su znali točno kako ćemo u određenoj poziciji postupati, a mi za planove HDZ-a nismo znali. Na tom sastanku Božinović je govorio da ima šanse da se Marić povuče, govorio je čak i o rekonstrukciji Vlade, a mi smo bili smo spremni razmotriti i te mogućnosti. Ja sam uvjeren da su naši ministri odlično radili svoj posao i imali rezultate, ali smo znali da će trebati raditi neku ravnotežu oko ministara”, kazao je Grmoja dodavši da je Božinoviću najavio povlačenje Mosta iz Vlade u slučaju Marićevog ostanka.

Grmoja kaže kako je bio uvjeren da će se Marić povući te da je problem HDZ-a bio taj što Most postavlja previše pitanja. Također je rekao da će Božo Petrov biti bivši predsjdnik sabora, ali tek nakon što HDZ donese dokaze da ima novu parlamentarnu većinu.

“Nije istina da Petrov čuva bilo kakvu fotelju. On drži do digniteta Hrvatskog sabora”, kazao je.

USTAVNA STRUČNJAKINJA RIJEŠILA PRAVNE ZAVRZLAME U SABORU: Je li u pravu HDZ ili Most? Prvo bi trebalo glasati o sudbini ovog čovjeka

“Petrov je nakon izbora htio u oporbu, ja sam nas gurao u vlast”

Grmoja je voditelju emisije Sanjinu Španoviću otkrio da je nakon izvanrednih parlamentarnih izbora u rujnu prošle godine Petrov bio za ostanak Mosta u oporbi.

“Ja sam bio za ulazak u izvršnu vlast jer jedino se kroz izvršnu vlast mogu pokrenuti neke naše inicijative, a Božo je odmah bio za oporbu, da se sastavi većina bez nas. Vidjet ćemo tko je bio u pravu, neke smo stvari uspjeli progurati, nekih inicijativa ne bi bilo bez nas. Božo ima često procjene koje na prvu nisu logične, ali su dobre zapravo. Sjećam se kada je odlučio da premijer može biti Tihomir Orešković da sam se ja iz Metkovića derao na njega na telefon da to mora biti on. Da je bio on premijer, on bi bio uništen od strane HDZ-a, a na kraju su rušili premijera kojeg su sami predložili”, ispričao je Grmoja.

ZAMRŠENA SITUACIJA U SABORU SUTRA ĆE BITI RASPETLJANA? HDZ ima plan, ali ima ga i Božo Petrov

“Je li Plenković s Cerarom trgovao ZERP-om?”

Na pitanje kako Mostov ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić nije mogao riješiti problem na granici sa Slovenijom koji je premijer Plenković riješio u jednom danu na sastanku u Bruxellesu, Grmoja je rekao kako to nije nadležnost ministra unutarnjih poslova.

“Zanima me samo čime je plaćen taj dogovor. Zanima me što će biti s isključivim gospodarskim pojasom (ZERP) i je li Plenković u zamjenu za gužve na granicama obećao Ceraru da Hrvatska neće proglašavati isključivi gospodarski pojas”, zapitao se Grmoja.

S HDZ-om su, kaže Grmoja, porušeni mostovi suradnje i povjerenja, dok s SDP-om teško mogu surađivati.

SVE O NOVOJ KRIZI U VLADI ČITAJTE U NAŠEM SPECIJALU