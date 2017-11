GRMOJA OPET ŽESTOKO OPLEO PO ŠEKSU: ‘Vladimire, dajte provjetrite i ostale ladice i izađite pred istražno povjerenstvo’

Nakon što je jučer na konferenciji za novinare Mostov Nikola Grmoja napao HDZ-ovog Vladimira Šeksa i optužio ga da je za malverzacije u Agrokoru znao još 90-ih godina, danas se o toj temi oglasio i na svom Facebook profilu.

Grmoja je na Facebooku komentirao Šeksov odgovor na njegove optužbe, rekavši da se Šeks time ‘još dublje ukopao’. Napisao je da je Šeks i sam potvrdio da je znao za nepravilnosti u Agrokoru koje nisu rezultirale optužnim prijedlogom. Grmoja traži njegov transfer pred istražno povjerenstvo.

GRMOJA NA PRESICI POKAZAO DOKUMENTE: ‘Financijska policija utvrdila je nepravilnosti u Agrokoru još 1994., a Šeks je vidio taj nalaz’

ŠEKS ODGOVORIO NA GRMOJINE OPTUŽBE: ‘Da, vidio sam nalaz Financijske policije o Agrokoru, ali ja nisam bio policajac, tužitelj, niti istražni sudac’



Grmojin status prenosimo u cjelosti:

‘Kako nas je sam Šeks izvijestio, on je upravo te godine dobio informaciju da su u pitanju sumnjive transakcije vezane za Agrokor. Poslana je Financijska policija da ispita je li to istina. Kada je 1994. utvrđeno da su posrijedi malverzacije, Šeks je i to dobio na znanje, a on je tada cijeli predmet spremio u ladicu. I nakon 23 godine, jučer ga izvukao van. Trebalo mu je samo sat, dva vremena, jer je znao gdje je fasickl pohranjen obzirom da je upravo on to učinio.

Otpuhnuo je prašinu, uzeo prvi dokument iz 1993. i posjetio sve medije kako bi ga predočio. Dokument iz 1994. ostavio je u ladici. Upravo taj dokument sam ja na press konferenciji predstavio!

Podsjetit ću da je riječ o izvješću Financijske policije iz 1994. kojim je Šeks kao potpredsjednik Vlade za unutarnju politiku upozoren na nepravilnosti u Agrokoru i nenamjensko trošenje kredita, u kojima je sudjelovala i primarna emisija Narodne banke Hrvatske. Šeks je odmah znao o čemu je riječ.

To samo potvrđuje kako ovaj dokument koji imam, čak ni iskusnom Vladimiru Šeksu, koji se nagledao dokumenta i spisa u 40 godina svoga djelovanja, nije bio tako minoran kako se želi prikazati. Čak štoviše, politički pregaoci HDZ-a na čelu s Milijanom Brkićem samo pola sata nakon moje press konferencije, na istražnom su povjerenstvu predložili nove, dodatne svjedoke: tadašnjeg državnog odvjetnika Stjepana Hercega i njegova nasljednika Krunislava Olujića, kako im je Šeks to dojavio.

Medijska ofenziva nastavljena je hodočašćenjem po svim televizijama gdje je Šeks „mahao” papirima iz 1993. koji navodno potvrđuju da je saznanja o nepravilnostima u Agrokoru proslijedio nadležnima. No, nije odgovorio na pitanje što je napravio s izvješćem Financijske policije, samo je potvrdio da je operacija Agrokor počela godinu ranije. Ovakve nepravilnosti morale su rezultirati optužnim prijedlogom koji je trebalo podnijeti tadašnje Okružno javno tužilaštvo.

No, to se nije dogodilo. Sada je jasno da je Šeks to spriječio! I nikada o tome nije govorio. A onda se eto drznuo netko „ući“ u njegov sektor i zagrebati. Ovo je zaista potvrda što sve kriju ladice, pretinci i odjeljci i da se isplati prekopati državne arhive.

Iskusnom pravniku, bivšem tužitelju, Vladimiru Šeksu nije palo na pamet podići kaznenu prijavu protiv Todorića, kao što je to učinio Božo Petrov. Nije mu, kao dugogodišnjem saborskom zastupniku, palo na pamet progovoriti o ovakvim malverzacijama iako je reakcija institucija izostala.

Ovih dokumenata sjetio se tek kad je trebalo spašavati svoj obraz, ali i obraz svog političkog „posinka“ Andreja Plenkovića. Savjetovao ga je, kaže, da se riješi Mosta i da ide u koaliciju s HNS-om i uz to odigrao ključnu ulogu u ohrabrivanju Ivana Vrdoljaka preko određenih punktova da uđe u tu koaliciju.

Vjerojatno ga savjetuje i kako se godinama na sigurnom čuvaju dokumenti. Šeks tvrdi da ja predimenzioniram njegovu ulogu, ali Hrvatskoj je sasvim svejedno je li Plenković izabrao Šeksa za glavnog savjetnika ili su Šeks i “apostoli” izabrali Plenkovića za premijera. U oba slučaja kontinuitet političkog Agrokora se nastavlja.

I na kraju, evo poruke Šeksu: Vladimire, dajte, provjetrite i ostale ladice! Spremni smo. Naložite Milijanu Brkiću da dopusti da vas transferiramo pred istražno povjerenstvo pa da predočimo argumente. I jučer sam Vas predložio za svjedoka, ali su HDZ i HNS “upalili crveno”. Valjda ne bez razloga’, napisao je Nikola Grmoja na svom Facebook statusu.