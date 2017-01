GRMOJA O BARIŠIĆEVOM PLAGIJATU, INI, MARTINI DALIĆ I LOKALNIM IZBORIMA: ‘Nema nikakvih popuštanja i dogovora s HDZ-om!’

Potpredsjednik Mosta i jedan od njegovih osnivača Nikola Grmoja za Hinu govori o predstojećem izbornom Saboru stranke, potvrđuje svoju kandidaturu za Dubrovačko-neretvanskog župana, progovara o “tajnoj koaliciji lokalnog HDZ-a i Jambe” u Metkoviću, a o predstojećim lokalnim izborima kaže kako će s HDZ-om voditi političku utakmicu u kojoj neće biti nikakvih dogovora niti popuštanja.

Idući vikend Most na stranačkom izbornom Saboru konačno postaje klasičnom političkom strankom…

Most ni sada neće postati klasična politička stranka. Most je istovremeno i politička stranka i platforma – bio i bit će nakon izbornog Sabora.



Čemu onda Sabor?

Ono zbog čega sazivamo Sabor i mijenjamo Statut je kako bi sve ono što Most jest uglavili u sam Statut, a kako nas se ne bi optuživalo da su tijela koja odlučuju u Mostu na neki način nelegitimna. Tijelo koje je donosilo odluke je bilo Nacionalno vijeće kojeg do sada nije bilo u Statutu. Osim stranačkih tijela – Predsjedništva, Glavnog odbora, Nadzornog odbora u Statutu će biti sada predviđena mogućnost osnivanja suradničkog tijela, Nacionalnog vijeća Mosta. U njega će ući svi saborski zastupnici i ministri koji ne žele biti članovi stranke nego su nezavisni, ali i predstavnici nezavisnih inicijativa i lista s kojima ćemo u perspektivi surađivati i sklopiti sporazume o suradnji pa će na temelju tih sporazuma oni možda dobiti mogućnost participiranja u Nacionalnom vijeću. Tako će to Nacionalno vijeće Mosta biti tijelo koje odlučuje u ime platforme koja okuplja ne samo stranački dio Mosta nego i nezavisni dio. Mi želimo čuvati ta oba ‘plućna krila’.

Kako će se glasovati na izbornom Saboru?

Glasovat će se po načelu jedan čovjek jedan glas. Redovni članovi su svi oni koji su bili aktivni u kampanjama Mosta i željeli su biti redovni članovi. Takvih je oko 400 koji će glasovati na samom Saboru. No to je, ponavljam, samo pola Mosta jer na Saboru će biti i predstavnici nezavisnih lista i inicijativa koji neće glasovati ali čine onaj drugi, nezavisni dio Mosta. Glasovanje će biti elektronsko, imamo softver i mislim da ćemo biti prva politička stranka koja je primjenila takav princip glasovanja. Dobit ćemo peteročlano Predsjedništvo, Nadzorni odbor s isto toliko članova te Glavni odbor s nešto više članova, a u njega će ući županijski povjerenici svih županija plus članovi Predsjedništva i Glavnog odbora. Nacionalno vijeće će se formirati naknadno, jer to nije stranačko nego suradničko tijelo.

Predbacuje vam se da je Most zapravo obiteljski posao Vas i Bože Petrova, a kao argumet se spominje činjenica da su se nakon osnivačkog Sabora u studenom 2012. u tijelima Mosta našli najuži članovi vaših obitelji…

Nitko tko je s nama obiteljski povezan ne odlučuje ni o čemu u Mostu niti je u Predsjedništvu, lokalnog metkovskog Mosta kao niti u Nacionalnom vijeću.

Kritičari vam predbacuju i manjak demokracije… Ostaje li Božo Petrov jedini predsjednički kandidat?

Kako je to manjak demokracije kad je Božo Petrov u biti čelnik nacionalnog Mosta tek godinu i pol dana tijekom kojih smo na dvojim parlamentarnih izbora napravili fantastičan rezultat. A kad odradimo mandat u ovoj vladi uvjeren sam da će gospodin Petrov podnijeti pravi račun članovima Mosta. Osim toga, nema razloga da se netko kandidira za predsjednika samo da bismo glumili neku demokraciju.

Dakle, ostaje jedan kandidat za predsjednika?

Ja to sada ne mogu tvrditi. Kandidature jos pristižu. Volio bih da se netko kandidira jer ne bi bilo napada kako imamo samo jednog kandidata, ali ne očekujem realno da će ih biti.

U kojoj funkciji sebe vidite?

Ponajprije se vidim u Hrvatskom saboru, no jake su tendencije da se kandidiram za dubrovačko-neretvanskog župana. Most u toj županiji ima velike šanse, od tamo dolazi i predsjednik Sabora, jedan od najpopularnijih ministara Vlaho Orepić… Nekakav je stav kako je to prilika da se dogode promjene u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, no konačnu odluku ni ja ni Most još nismo donijeli.

Protivnici vam prigovaraju da ste bolji u rušenju političkih suparnika, ponajprije Jamba, pa Karamarka i Milanovića, nego u gradnji nečeg novog…

To ne stoji. Samo što smo vratili dugove, napravili smo ogromnan posao. Mnoge smo projekte pokrenuli: primjerice u Metkoviću se nikad više nije gradilo infrastrukture nego u ovom trenutku. Imamo konkretne rezultate ali ljudi moraju shvatiti da mi na nacionalnoj razini imamo 13 plus dva zastupnika, a prava snaga i uspješnost bi se mogla vidjeti da smo imali 76 ruku u Saboru.

Stipe Gabrić Jambo vam poručuje ovih dana da će se kandidirati u Metkoviću i poraziti “vašu sektu”…

To je njegva stara priča. Bili smo Družba Pere Kvržice pa sekta… sve su to nazivi kojima on nas naziva pa se ne čudim. Čudi me samo da lokalni HDZ ozbiljno računa na tog čovjeka iako su fingirano odbili predizbornu koaliciju s njim. No očito je da će on biti njihov vrlo važan igrač za rušenje Mosta u Metkoviću. On će voditi tu prljavu kampanju. Izlaze s jednim novim licem iako je u biti sve ostalo isto, isti ljudi koji su i do sada surađivali s Jambom. On je i sam rekao da će u drugom krugu, ne uđe li u njega, “mišlju riječju i djelom podržati Dalibora Milana“. Samo neće propustom – propust mu se sigurno neće dogoditi tako da ćemo voditi bitku protiv lokalnog HDZ-a i Jambe koji su u tajnoj koaliciji, ali uvjeren sam da ćemo u toj borbi pobijediti.

Bojite li se ipak neugodnih iznenađenja na izborima? Ankete vam ne idu na ruku…

To je potpuna neistina. Uzeo sam ankete zadnjih mjeseci i krećemo se od 9 do 11 posto. Od pada Karamarka gotovo nam je isti rejting. Određeni mediji pišu o “slobodnom padu Mosta” što to se u stvarnosti ne događa.

Kako ćete razgraničiti odnose s HDZ-om na lokalnim izborima obzirom da ste na nacionalnoj razini u koaliciji?

Mi ćemo s HDZ-om, kao i s drugim političkim opcijalma, u lokalnim sredinama voditi političku utakmicu u kojoj nema nikakvih dogovora s HDZ-om niti im namjeravamo negdje popustiti. Čovjek koji im je bio najveća noćna mora u Splitu biti će naš kandidat za gradonačelnika – Robert Pauletić. On, koji ima velike šanse u Splitu kao i moja kandidatura za župana Dubrovačko-neretvanskog govori kako nema popuštanja HDZ-u! To će biti jedna otvorena utakmica u kojoj će građani odlučiti kome će dati povjerenje.

Je li potpredsjednica Vlade Martina Dalić u sukobu interesa obzirom da joj je suprug u upravi Ine?

Ne mogu tvrditi da li je ili nije, to nek Povjerenstvo utvrdi. U svakom slučaju dobro je što je osnovan Savjet koji će Vladi predložiti najbolji model pa to onda neće biti odluka ministrice Dalić već skupine stručnjaka.

A što je s Mostovim modelom?

Uvjereni smo da će se i naš model dobro razmotriti i da će se pokazati kako je on možda u ovom trenutku najbolji. Uvjereni smo da on ne povećava javni dug, da se s tim modelom može otkupiti dio dionica Ine od MOL-a i da možemo vratiti Inu u svoje ruke.

A ako ipak prođe HDZ-ov model?

Ako bude procjena Vlade da je to najbolji model mi onda tražimo ustavnu zaštitu. Svjesni smo da za promjenu Ustava treba jedan širi dogovor kao i da to nije lagano. Ipak, tražimo da se, ako se ide u smijeru prodaje određenog dijela dionica javnih tvrtki onda ide i u smijeru ustavne zaštite jer da je toga bilo prije, sada ne bi trebalo vraćati Inu.

Slažete li se s glavnim tajnim tajnikom HDZ-a Gordanom Jandrokovićem da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima preširoke ovlasti?

Nisam stručnjak na tom području pa ne mogu to niti komentirati. Zadatak Povjerenstva je da radi svoj posao i dokazuje sukob interesa. Vidjeli smo u slučaju Karamarko kako je potvrđen sukob interesa na sudu. Ne znam na što je mislio gospodin Jandroković u svojoj izjavi. Povjerenstvo u slučaju Martine Dalić još nije donijelo nikavu odluku.

Što mislite o navodnom plagiranju ministra Pave Barišića?

Plagiranje svakako ne odobravam no u javnosti se širi puno informacija pa je sve to počelo sličiti na nekakav sukob u akademskoj zajednici. Što je posrijedi to ne znam i to bi trebalo preispitati. No sam ministar bi trebao imati nekakvu odgovornost pa sam odlučiti što bi u konkretnom slučaju trebao napraviti, kao i premijer koji ga je odabrao.