GRMOJA O AFERI ‘KUM’: ‘Protiv Mosta se vodi medijski rat, sve nam podmeće Hanžeković jer ćemo mu uzeti milijune’

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja poručio je danas da će se, sve dok Most bude upravljao Ministarstvom zaštite okoliša i Hrvatskim vodama, postupati sukladno zakonu, odbacivši napise Slobodne Dalmacije da kum predsjednika Mosta i Sabora Bože Petrova “s ulice šefuje Hrvatskim vodama”.

“Dok Most bude upravljao Ministarstvom zaštite okoliša i Hrvatskim vodama, postupat će se sukladno zakonu, a pitanja odlaganja otpada rješavat će se na sustavan način i nikome nećemo dopustiti nezakonite radnje”, istaknuo je Grmoja.

KUM BOŽE PETROVA BEZ FUNKCIJE, ALI ŠEFUJE U HRVATSKIM VODAMA: ‘Tjerao nas je da lažiramo izvješće, a onda smo dobile otkaz’

Stanku u Saboru zatražio je kako bi se osvrnuo na naslovnicu Slobodne Dalmacije, koja piše kako kum Bože Petrova Mario Bukmir, koji je nakon pritiska javnosti zbog kumskih veza s čelnikom Sabora i Mosta odustao od mjesta zamjenika direktora Hrvatskih voda, “s ulice’ vlada Hrvatskim vodama”. Taj splitski dnevni list piše i da je Bukmir djelatnice splitskog ureda Hrvatskih voda tjerao da lažiraju izvješće o utjecaju na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.



U kampanju protiv Mosta uključila se i Slobodna Dalmacija

Grmoja je uvjeren kako se, “nakon medijskog rata Hanza medije protiv Mosta”, u kampanju sada uključila i Slobodna Dalmacija.

“Sada se u tu kampanju uključila i Slobodna Dalmacija, a iz Dubrovnika je povučen čovjek koji se dokazao kolumnama protiv Mosta. Maknut je glavni urednik Slobodne Dalmacije i postavljen čovjek koji ima zadatak da u predizbornom razdoblju rastura Most tamo gdje je najjači”, poručio je Mostov zastupnik.

“Namjeravamo promijeniti Zakon o HRT-u, namjeravamo Hanžekoviću uzeti nekoliko milijuna kuna godišnje, iz džepa, koje je ostvario na račun naših najugroženijih građana”, poručio je Grmoja sa saborske govornice, a javlja N1.

Istina je, kaže, da je pet djelatnica Hrvatskih voda, “od kojih su neke i članovi određenih stranaka”, netko natjerao da naprave izvješće koje uopće nisu bile ni ovlaštene potpisati. “I onda je jedan od tih koji su vršili pritisak, dožupan Šošić u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na sastanku s ministrom Dobrovićem nezakonito mahao s tim, jer ne bi smio imati te dokumente. A to izvješće koje su djelatnice potpisale može potpisati samo čelni čovjek VGO-a Split i suprotno je Pravilniku o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta”, istaknuo je.

Kako bi priča bila sočnija, treba uvući i kuma

Grmoja tvrdi kako Ministarstvo zaštite okoliša i Hrvatske vode traže da se postupa po pravilniku, ali da onda “netko s tim manipulira”. “A kako bi priča bila sočnija, treba uvući i kuma. Kumu je navodno netko poslao mail, a zato što je primio mail on drma Hrvatskim vodama i odlučuje što će biti s Lećevicom? Ne odlučuje on, već ministar i uprava Hrvatskih voda i to isključivo sukladno zakonu”, ustvrdio je.

Ivica Mišić (Promijenimo Hrvatsku) stanku je zatražio zbog lošeg stanja u Hrvatskim željeznicama, te poručio: “Kakva država takve i željeznice”.

“Sindikati u infrastrukturi, ne bi vjerovali, imaju 105 sindikalista – 37 profesionalaca i ostali koji dobivaju plaću kao povjerenici. od 11 do 15 tisuća kuna dobivaju plaću tih 37, a ovih ostalih 68 od 7 do 10 tisuća kuna. Da li je to normalno”, pitao se Mišić.