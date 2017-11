HDZ-ovac ODBRUSIO GRMOJI: ‘Dva petka ste ovdje i mislite da ste popili svu pamet svijeta! Pa ja sam Sabor čuvao lovačkom puškom’

Nakon bivšeg predsjednika Vlade Josipa Manolića pred Povjerenstvo za Agrokor u Saboru stao je Milan Kovač (HDZ).

Riječ je o zamjeniku predsjednika hrvatskog Fonda za privatizaciju iz 1994., koji je njima i predsjedao u razdoblju od 1995. do 1996. Obnašao je i dužnost ministra privatizacije u vladi Zlatka Mateše i to od 16. prosinca 1996. do 1. travnja 1999.

“Tuđman mi je rekao da moramo imati predsjednika Fonda koji je ujedno i saborski zastupnik. Sam sam poništio na desetke pretvorbi, ali kad se vidjelo da nemamo milosti jedna je odvjetnička kuća poslala jedan članak zakona na ocjenu ustavnosti i tada smo prestali. Da smo nastavili puno stvari bi bilo jasnije, a sudski procesi i dan danas traju”, rekao je Kovač, a prenio N1.



Nikolu Grmoju (Most) zanimalo je zašto je rekao da ga je netko pritiskao zbog čega se i razbolio. “Ne znam otkud vam to, ali Ivicu Todorića nikad nisam upoznao. Vidio sam ga jednom s vrata”, rekao je. Na pitanje jesu li 1996. shvatili na jednom sastanku da su Todorićeve kompanije prerasle neke perjanice hrvatskog gospodarstva, Kovač je odgovorio da nije bio na takvom sastanku.

“Niste nam dali niti jednu informaciju vezanu za Agrokor, ničega se ne sjećate, samo dajete političke ocjene. Budući da ste bili u nadzornim odborima i da tvrdite da niste imali nikakvu osobnu korist ja ću vam sada predati dokumentaciju o pljački epskih razmjera u Razvitku. To ste dopustili svojim nečinjenjem”, optužio je Grmoja Kovača.

“Vi ste dva petka u ovom Saboru i pravite se kao da ste popili svu pamet ovog svijeta. Ja sam ovaj Sabor čuvao lovačkom puškom”, odgovorio mu je Kovač.

