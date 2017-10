GRMOJA NA FACEBOOKU UPOZORAVA: ‘Javlja mi prijatelj da zelenim valom u džipu juri tempirana bomba Tomo Horvatinčić’

Kao što smo ranije istaknuli, čovjek koji je izazvao smrt dvoje ljudi zbog sinkope, i dalje ima sve dozvole za upravljanje vozilima.

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja na Facebooku je objavio status u kojem javlja kako mu je, navodno, prijatelj javio kako je uočio jučer oslobođenog Tomu Horvatinčića, kako juri po zagrebačkom zelenom valu u svom džipu.

HORVATINČIĆ I DALJE IMA SVE VOZAČKE DOZVOLE: Čovjek koji je u stanju sinkope usmrtio dvoje ljudi uredno nastavlja voziti

‘Javlja mi prijatelj da je danas vidio kako zelenim valom u džipu juri tempirana bomba. Tomo Horvatinčić. Čovjek koji povremeno, u vožnji, za volanom, iz čistog mira ostane bez svijesti. To stanje zove se sinkopa. Inače je zdrav. Potvrdila su to čak tri stručnjaka, psihijatra. Čovjek ima desetine prometnih prekršaja, nekoliko prometnih nesreća. Gazio je pješake, divljao džipom, a onda je sjeo u gliser i pokosio turiste. Nevjerojatna je lakoća kojom je ovom čovjeku dozvoljeno da i dalje gazi. Ljude i njihovo dostojanstvo. Sud je svojom oslobađajućom presudom upravo to poručio. On već sutra može opet sjesti u gliser. MUP bi morao reagirati i odmah zatražiti oduzimanje vozačke dozvole. Da ne bi zbog sinkope proletio na semaforu i opet ubio nedužne ljude’, napisao je na Facebooku Grmoja.



Tomo Horvatinčić jučer je nepravomoćno oslobođen optužbi za izazivanje pomorske nesreće u kojoj su u kolovozu 2011. smrtno stradali talijanski supružnici na čiju jedrilicu je naletio njegov gliser, jer nije dokazano da je nedjelo za koje je bio optužen počinio iz namjere ni iz nehaja.

NAJVEĆE AFERE TOME HORVATINČIĆA: Usmrtio četvero ljudi, izazvao kaos u Zagrebu, tvrtka mu u dugovima, sin ga se odrekao…