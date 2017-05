GRMOJA JE SIGURAN: ‘Birači Mostu neće zamijeriti krizu vlasti u državi’

Politički tajnik Mosta i kandidat za dubrovačko-neretvanskog župana Nikola Grmoja rekao je u petak u Dubrovniku kako ne vjeruje da će birači Mostu zamjeriti krizu vlasti u državi te je pritom istaknuo kako smatra da je protiv njih moguća ‘velika koalicija’.

“Kriza vlasti se ne treba zamjeriti nama, nego onima koji su je izazvali i odrekli se većine kako bi zaštitili kriminal u Agrokoru. Mi nismo nikakvi rušitelji ni revolucionari, mi smo ljudi koji su u svojim jedinicama lokalne samouprave pokazali kako se odgovorno vodi grad i vraćaju dugovi. Na isti način ćemo preuzeti još neke županije i gradove”, rekao je on.

Na pitanje kome Božo Petrov može biti na daljinski upravljač, kako je jučer rekao Plenković, Grmoja je odgovorio kako se njima svašta prišivalo.

“Bili smo udbaši i projekt Crkve, u zadnje vrijeme i ruski projekt. Kad vide da se ne može utjecati na borbu za vrijednosti, pokušavaju nam nešto prišiti. Ako bilo tko ima ikakva saznanja da netko upravlja Mostom, neka to obrazloži”, rekao je.

Na pitanje hoće li premijer Plenković, kako je najavio, već u ponedjeljak početi razgovore o potpori, Grmoja je odgovorio kako ima političkih stranaka koje se “prije lokalnih izbora nisu htjele izjasniti”.

“To su u prvom redu HNS, IDS i HSS, tako da postoji mogućnost sastavljanja većine, ali je pitanje kako će to utjecati na HDZ jer se već događa određeni rascjep. Vidimo izjave Davora Iva Stiera, Miro Kovač čeka u prikrajku, a udare izvana vrši Zlatko Hasanbegović”, istaknuo je Grmoja.

Na pitanje je li zadovoljan kako povjerenik za Agrokor Ante Ramljak obavlja svoj posao, odgovorio je kako nema nikakvih novih informacija od izlaska iz Vlade. “Nakon što smo izašli iz Vlade, nemamo novih informacija, sad je za situaciju u Agrokoru odgovoran premijer Plenković, povjerenik Ramljak i ministrica gospodarstva Martina Dalić. Oni moraju podnijeti račun građanima i reći što se događa u Agrokoru”, rekao je Grmoja.

Ocijenio je kako “postoji šansa za ‘veliku koaliciju’ kojom bi se izbjegao Most”, no takva bi situacija, istaknuo je, najviše naštetila samim strankama koje u nju uđu.

“Realnije je to nakon novih izbora nego sada. Prije da će se pokušati presložiti s HNS-om ili nekim drugim, a ako ne bude išlo, ići će na nove izbore. Kad vide da je Most tad napravio još bolji rezultat, onda će možda reći da idu u neku koaliciju da očuvaju stabilnost u kojoj je dobro samo nekima”, rekao je Grmoja.

Kandidat Mosta za gradonačelnika Dubrovnika Maro Kristić poručio je kako “iz kontakta s građanima osjeća duh pobjede na lokalnim izborima”.

“Potpuno mi je svejedno s kime ću ući u drugi krug. Očekujem dobar rezultat naše liste za Gradsko vijeće i liste ‘Srđ je Grad’ s kojom ćemo surađivati”, istaknuo je Kristić.