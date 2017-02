GRMOJA IM OBEĆAO PAKAO: Rat HDZ-a i Mosta na jugu Hrvatske mogao bi načeti koaliciju i na državnoj razini

Sukobi HDZ-ovaca i mostovaca na terenu, naročito u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županji mogli bi ozbiljno narušiti suradnju i na nacionalnoj razini. No, vodeći ljudi stranaka uvjeravaju – sve je u redu, borbe za lokalnu vlast su “sportske”.

Jedan od najutjecajnih ljudi u HDZ-u, predstojnik Plenkovićevog ureda i člana Predsjedništva HDZ-a Davor Božinović, jedan je od najljućih protivnika Mosta u HDZ-u. A daleko od toga da je jedini, piše Novi list.

POČINJE RAT HDZ-a I MOSTA: ‘Plenkovićeva ekipa neka moli Boga da Metković ostane Mostu ili će ovi totalno poludjeti…’

“Nemojte nas previše napadati, dovoljno imamo problema i s ovim našim ‘luđacima’ iz Mosta” rekao je Božinović nedavno jednom SDP-ovom dužnosniku. Plenkovićeva desna ruka zalaže se za izbacivanje Mosta iz Vlade, jer ih smatra neupotrebljivima za obnašanje vlasti, i zamjenu stranke Bože Petrova “iskusnijim političarima«”. I o tome se Božinović ne usteže govoriti u društvu različitih ljudi.



Slika je to odnosa između HDZ-a i Mosta tri mjeseca prije lokalnih izbora. Tu, naravno, valja spomenuti i odbijanje Mosta da u Saboru podrži HDZ-ovog ministra Pavu Barišića, razilaženje dviju stranaka oko privatizacije HEP-a, tegoban izbor glavnog ravnatelja HRT-a, protivljenje Plenkovića Mostovom zakonskom prijedlogu za otvaranje državnih arhiva…

Važan podatak je i da Most u anketama bilježi stalan pad popularnosti, što će ih sigurno dodatno motivirati u pokušaju da ovaj trend zaustave na lokalnim izborima. I sve navedeno, s obzirom da HDZ i Most na te izbore izlaze kao protivnici, a ne saveznici, stvara preduvjete da kampanja preraste u žestoku političku borbu koalicijskih partnera na nacionalnoj razini.

Bit će to praktično prvi takav slučaj u hrvatskoj politici. Dosad su stranke koje su tvorile parlamentarnu većinu surađivale ili se, u najmanju ruku, nisu frontalno sukobljavale na lokalnim izborima. Natjecanje IDS-a i SDP-a 2013. u Istri ili SDP-a i HNS-a iste godine u Međimurju ne mijenja suštinski tu ocjenu. Iz tog razloga lokalni izbori ranije nisu destabilizirajuće djelovali na koalicijske vlade.

Ovaj put je pitanje može li se to uopće izbjeći. Jer, verbalni rat HDZ-ovaca i Mostovaca na terenu, naročito u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županji koje će biti poprište najljućeg obračuna, već je uznapredovao, a sa strane se polako uključuju i vodeći ljudi obje stranke. Plenković ipak deklarativno nije zabrinut.

Podrška u ‘play offu’

“Nema tu drame. Mi smo se još prilikom sastavljanja parlamentarne većine i Vlade dogovorili da u prvom krugu izbora svatko igra svoju političku utakmicu, bez ikakvih obaveza i ograda. To ne utječe na suradnju na razini Vlade i sve to doživljavam sportski ” izjavio je jučer premijer u Virovitici.

On sugerira da će se HDZ i Most u prvom krugu bespoštedno međusobno boriti, a da bi onda jedni druge mogli podržati u play offu. Ali, za to, ako bude volje, postoji mogućnost samo u sredinama u kojima se u drugi krug neće plasirati i HDZ-ov i Mostov kandidat. Što, međutim, ako se u utrci za dubrovačkog župana 4. lipnja sučele HDZ-ov Nikola Dobroslavić i Mostov Nikola Grmoja, u Metkoviću mostovka Katarina Ujdur i HDZ-ovac Dalibor Milan ili ako Zlatko Ževrnja (HDZ) i Miro Bulj (Most) uđu u drugi krug izbora za splitskog župana?

Plenković je jučer optimistično najavio da će Dobroslavić ostati župan, ali Grmoja, politički tajnik Mosta, tek se zagrijava.

“Na sastancima između HDZ-a i Mosta na kojima sam bio nije bilo pokušaja dogovora o ublažavanju sukoba na lokalnim izborima. Ja ću zato žestoko napadati HDZ, uostalom niti ranije nisam s njima bio u nekakvim odnosima. Župan Dobroslavić pobijedio je 2013. zahvaljujući glasovima iz Metkovića, a zatim ništa nije napravio za naš grad, nije surađivao s nama. Bit će u ova tri mjeseca jakih tenzija, Most ide na pobjedu u Dubrovačkoj i Splitskoj županiji i uvjeren sam da nismo bez šansi”, ističe Grmoja.

Predsjednik Mosta Božo Petrov neće prekriženih ruku promatrati kampanju. Već je u četvrtak Dobroslavića, za kojeg će se, naravno, angažirati i Plenković, nazvao “dobro plaćeni statist”.

Grmoju je, pak, Petrov predstavio kao energičnog borca koji će rješavati probleme građana krajnjeg juga Hrvatske. Plenković će, ne treba sumnjati, do izbora hvaliti Dobroslavića, a diskvalificirati Grmoju, koji mu u Saboru drži većinu. Stoga koliko god to Plenković odbijao priznati, lokalni izbori su sraz HDZ-a i Mosta, njega i Petrova.

Nikada nije ni bilo previše ljubavi

Ljubavi neće biti. Grmoja je toga itekako svjestan koji uporno ističe kako Most nije HDZ.

“HDZ će kroz lokalne izbore htjeti oslabiti Most, to je jasno i mi se na to pripremamo. Njima je strateška točka Metković upravo zbog toga što misle da će na taj način najviše oslabiti Most. Svako malo neki HDZ-ov ministar ili Milijan Brkić dolaze u Metković, krenuli su žestoko. Ali, mi ćemo im uzvraćati jednako žestoko” obećava Grmoja pakao koalicijskim partnerima iz HDZ-a.

No, on, baš poput Plenkovića, procjenjuje da ovi izbori neće naročito poremetiti odnose HDZ-a i Mosta.

“Istina, splitski HDZ-ovci Petar Škorić i Andro Krstulović Opara napadaju našeg ministra Slavena Dobrovića, što je vrlo nekorektno. Ali, mislim da to ipak neće izaći izvan nekih okvira. Osim toga, mi s HDZ-om dogovaramo kako nešto napraviti u Hrvatskoj, ali nema među nama ljubavi niti će je ikad biti. Most nikad neće biti HDZ i obratno. Zato vjerujem da ova kampanja i ne može ostaviti dublje posljedice na naše odnose” zaključuje politički tajnik Mosta.

Gordan Jandroković, glavni tajnik HDZ-a, dijeli Grmojino mišljenje.

“Očekujem da ćemo suradnju na državnoj razini nastaviti na kvalitetan način kao i dosad. Lokalni izbori neće utjecati na odnose naših stranaka” rekao nam je Jandroković.