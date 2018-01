GRIPA ODNIJELA PRVE ŽRTVE U HRVATSKOJ: Zabilježeni smrtni slučajevi u Koprivnici i Zagrebu, broj oboljelih raste

U zavodima za javno zdravstvo potrošene su sve zalihe dodatno kupljenog cjepiva, a još ga se može naći u ambulantama obiteljske medicine.

Gripa, koja se ove sezone pojavila već u studenome, odnijela je prve žrtve – u Kliničkoj bolnici Dubrava preminula je starija osoba, a u Općoj bolnici Koprivnica komplikacije su stajale života 75-godišnjakinju, za što se laboratorijska potvrda još očekuje, doznaje se danas u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Prvu ovosezonsku prijavu smrti od gripe u HZJZ-u su zaprimili u ponedjeljak, a riječ je o starijoj osobi koja je od komplikacija umrla u KB-u Dubrava, rekao je voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić.



Ravnatelj Opće bolnice Koprivnica Mato Devčić izvijestio je pak na konferenciji za novinare da je u nedjelju, 7. siječnja, na odjelu kardiologije koprivničke bolnice, od posljedica gripe preminula 75-godišnjakinja. No, prema preliminarnim informacijama kojima raspolažu u HZJZ-u, gripa u tom slučaju još nije laboratorijski dokazana, a detaljne informacije bit će, kažu, poznate tijekom današnjeg dana.

Raste broj oboljelih

Broj oboljelih od gripe raste kontinuirano iz dana u dan, tako da je prošli tjedan dosegao oko 2000 oboljelih, a vrhunac epidemije gripe mogao bi biti već krajem ovog ili sljedećeg tjedna, kaže Kaić.

Zasad nema informacija da je gripa ove godine gora nego prošle sezone, kada je na vrhuncu epidemije bilo između 8000 i 9000 oboljelih tjedno, a prijavljeno je 27 smrtnih slučajeva od gripe i njenih komplikacija.

Trenutačno kod oboljelih dominira gripa tipa B, i to soj koji nije sadržan u ovogodišnjem cjepivu, no Kaić naglašava kako to ne znači da cjepivo ne pruža zaštitu.

Kod virusa A trenutačno prevladava podtip H3N2, koji je bio dominantan u populaciji prošle godine.

Cjepiva ima kod obiteljskih liječnika

Kaić kaže da su u zavodima za javno zdravstvo potrošene sve zalihe dodatno kupljenog cjepiva, a još ga se može naći u ambulantama obiteljske medicine.

HZJZ je za ovu sezonu gripe nabavio oko 295.000 doza cjepiva, koje sadrži antigene za virus gripe tipa A, podtipova H1N1 i H3N2, te za virus tipa B.

Ravnatelj koprivničke bolnice Devčić iznio je podatak da su od 29. prosinca do 9. siječnja zbog gripe u toj bolnici hospitalizirana 22 pacijenata, većinom u dobi između 30 i 64 godine starosti.