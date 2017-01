GRIPA NE POSUSTAJE: Evo koliko će još trajati epidemija i kakve sve opasne posljedice prijete zaraženima

Gripa je u Hrvatskoj uzela maha, a zbog dvije djevojčice koje su smrtno stradale od posljedica te bolesti, građani su uplašeni. Osim dvije bebe, ove je godine od gripe umrlo čak 13 ljudi.

Dr. sc. Boro Nogalo za 24sata je objasnio kako se zaštititi od gripe te se uspješno izliječiti od bolesti. Pozvao je građane da ne šire paniku.

‘Gripa je virusna bolest koja u organizam ulazi preko gornjih dišnih puteva. Gripa ne treba biti bauk i u najvećem broju slučajeva prolazi u blagom obliku i može se preležati. Najveće komplikacije ipak se događaju poslijepodne i noću pa je u takvim situacijama dobro ići na hitne prijeme. Najteže slučajeve koji se kompliciraju uglavnom zadržavamo u bolnici na određenim terapijama. Mi na Srebrnjaku u bolnici imamo 10 do 12 apartmana koji su puni jer u tim situacijama svi žele biti sa svojom djecom’, rekao je Nogalo.





Simptomi gripe i prehlade se razlikuju

Objasnio je i razliku između gripe i prehlade, čije je simptome prilično lako pomiješati.

‘Gripa ima težu kliničku sliku, kod nje je temperatura uvijek mnogo viša i dolazi iznenada, a kod prehlade, kada je ima, ona postupno raste. Kod gripe su češće glavobolje, ali nema inicijalnih problema s boli u grlu, curenjem nosa i sl. Liječniku nikad ne treba ići prvi dan kad se pojavi temperatura već je treba pokušati snižavati. Ako se problem nastavlja i dijete se osjeća lošije, treba potražiti pomoć liječnika’, objasnio je Nogalo.

Povišena temperatura koja se danima ne spušta alarmantan je znak, no ima još nekoliko simptoma koji pokazuju da bi se moglo raditi o gripi.

DJEVOJČICU IZ SPLITA USMRTIO NOVI SOJ VIRUSA: ‘Ova sezona gripe je najgora, očekuje nas velik broj oboljelih i povećana smrtnost’

Antibiotici su nepotrebni

‘Ako visoka temperatura ne pada i lijekovi ne pomažu i ako se danima ne spušta, treba ići liječniku. Ako dijete osjeća bol u prsima, sporije ili ubrzano diše ili je malaksalo, također mu je potrebna pomoć. Kod gripe i viroze antibiotici ne pomažu, ali ako je prisutna i bakterijska upala, u takvim situacijama antibiotik je potreban. Osobno smatram da se možda malo previše propisuje antibiotika što dovodi do razvoja otpornosti prema tim lijekovima’, rekao je dr. Nogalo.

Savjetovao je uzimanje mnogo tekućine kako bi se spriječila dehidracija, ali i otkrio koje su ugrožene skupine ljudi koji bi se trebali bolje čuvati.

‘Uvijek treba cijepiti djecu i odrasle koja imaju kronične bolesti poput dijabetesa, astme ili bilo kakvu bolest koja narušava imunitet. Možda se tako neće zaštititi od gripe, ali će se zaštititi od komplikacija. Cijepljenje ne može štetiti, ali svakako može pomoći’, rekao je Nogalo.

NEMILOSRDNA GRIPA HARA HRVATSKOM: U splitsku bolnicu dovedene dvije bebe bez znakova života!

Gripa može imati itekako opasne posljedice

Gripa se može ozbiljno zakomplicirati, pa tako dovesti i do smrti, upozorio je dr. Nogalo. Gripa je bolest cijelog organizma. Ona može dovesti do komplikacija srca, mozga, pluća, ali i do smrti. Kod smrti beba u Splitu gripa je možda bila okidač koja je dovela do neželjenih posljedica iako tek treba utvrditi od čega su umrle. Posljednjih godina imali smo nekoliko mutacija gripe i one su veliki problem. Teško je reći može li netko tko je prebolio virus jednog soja biti zaštićen od virusa drugog soja. Vjerujem ipak da su oni koji su cijepljeni ili su preboljeli gripu, mnogo zaštićeniji od nekih težih komplikacija od drugih’, rekao je te dodao kako će gripa trajati još mjesec ili dva, nakon čega dolazi vrijeme drugih viroza i alergija.