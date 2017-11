GRADSKI VIJEĆNIK UDARIO NEPOKRETNOG PSA U KOLICIMA PA SE MIRNO ODVEZAO DALJE: ‘Zašto bih se ispričao? Trebali su ga vezati’

Lokalni mediji otkrili su priču o nemarnom gradskom vijećniku grada Varaždina Stjepanu Cepancu koji je automobilom naletio na nepokretnog psa u kolicima, nakon čega se odvezao s mjesta incidenta.

Prema riječima svjedokinje, vijećnik Cepanec u mjestu Biškupec automobilom je naletio na nepokretnog psa na kolicima. Pas srećom nije nastradao nego samo njegova kolica, a Cepanec se nakon nemilog događaja udaljio s mjesta incidenta.

Vlasnica psa za eVaraždin kazala je kako je svjesna da Cepanec psa i kolica nije pregazio namjerno, ali joj je žao što je kao čovjek nije došao potražiti i pitati može li ikako nadoknaditi štetu.

‘Kao gradski vjećnik, on mora biti primjer građanima, a ne se ovako ponašati. Razumijem da on to nije napravio namjerno, ali me barem mogao potražiti i ispričati se. Kolica su sad strgana, pas sad mora ležati dok to ne popravim, a to traje’, rekla je Spomenka Damjanić.



Stjepan Cepanec ne bježi od odgovornosti. Potvrdio je kako se ova situacija zaista dogodila te je dodao kako je u to vrijeme pao mrak, a on je žurio na sjednicu te psa nije pregazio namjerno. Smatra da se nema kome ispričavati.

‘Ne smatram se krivim i zbog čega bih se trebao ispričavati. Oni su psa trebali imati vezanoga ili u boksu, a ne ga pustiti da luta dvorištem. Moj automobil je visok i stvarno ga nisam vidio’, rekao je Cepanec dodavši kako je sreća što njegov automobil nije pretrpio veću štetu.